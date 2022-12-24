Самый вкусный салат "из крабовых палочек" по проверенному рецепту
Новогодний салат "из крабовых палочек" на каждой кухне готовят по своему рецепту. Мы же предлагаем рецепт с идеальными пропорциями, который удовлетворит самые взыскательные вкусы.
Своими советами поделилась украинская кулинар Alina FooDee.
Составляющие:
- Крабовые палочки (палочки сурими) – 250 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Майонез – по вкусу
- Огурцы – 2 шт.
- Сыр – 80 г
- Яйца – 4 шт.
- Консервированная кукуруза – 200 г
Пошаговое приготовление
Натрите на мелкой терке чеснок, добавьте его в майонез.
Очистите огурцы от кожуры и натрите на крупной терке, подсолите их по вкусу и переложите на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.
Натрите сыр на терке. Нарежьте крабовые палочки или порвите на волокна.
Разделите яйца на желтки и белки. Отдельно натрите желтки и белки. Подсолите их по вкусу.
Сформируйте салат слоями, каждый перемазывая небольшим количеством майонеза: крабовые палочки, сыр, огурец, кукуруза, белок и сверху посыпьте желтком. Наш салат готов!
Дайте салату пропитаться в холодильнике на 1-2 часа.
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