Найсмачніший рецепт риби: ви точно її більше ніколи не смажитимете!

Приготувати недорогі сорти риби зазвичай досить складно і найпростіший рецепт - смажити. Однак смажена риба швидко набридає і для здоров'я такий спосіб приготування не найкорисніший.
Як можна приготувати рибу за італійським рецептом дуже смачно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".
Очищаємо рибу від голови, зябер та плавників. Нарізаємо великими шматками. Видаляємо з риби нутрощі та чорну плівку. Робимо зовні невеликі ромбоподібні надрізи.
Робимо надрізи на рибі (скриншот)
Беремо миску, насипаємо в неї сіль, куркуму, паприку, вливаємо оливкову олію, соєвий соус та лимонний сік, перемішуємо. Пропускаємо часник через прес і також додаємо в суміш спецій.
Рибу кладемо в целофановий пакет, вливаємо туди суміш спецій. Герметично запечатуємо та кілька разів струшуємо, щоб спеції рівномірно розподілилися. Залишаємо рибу в пакеті для маринування на 30 хвилин.
Маринуємо рибу в пакеті (скриншот)
Поки риба маринується, чистимо і шаткуємо селеру. Викладаємо у форму для запікання. Далі на подушку з селери кладемо хек. Робимо на помідорах розрізи хрестом, кладемо їх між рибними шматочками. Поливаємо страву сумішшю для маринування.
Запікаємо рибу з овочами (скриншот)
Ставимо рибу в духовку на 180 градусів і запікаємо 30 хвилин, накривши пергаментом. Подавати можна із рисом.
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