Найсмачніший рецепт риби: ви точно її більше ніколи не смажитимете!

Що вам знадобиться:

Риба хек - 2 шт.

Цукор - 1 ч. ложка

Сіль - ½ ч. ложки

Куркума - 1 ч. ложка

Паприка - 1 ч. ложка

Оливкова олія - 30 мл

Соєвий соус - 50 мл

Часник - 3 зубчики

Сік лимона

Селера

Цибуля - 1 шт.

Помідори черрі

Як приготувати смачний запечений хек

Очищаємо рибу від голови, зябер та плавників. Нарізаємо великими шматками. Видаляємо з риби нутрощі та чорну плівку. Робимо зовні невеликі ромбоподібні надрізи.

Робимо надрізи на рибі (скриншот)

Беремо миску, насипаємо в неї сіль, куркуму, паприку, вливаємо оливкову олію, соєвий соус та лимонний сік, перемішуємо. Пропускаємо часник через прес і також додаємо в суміш спецій.

Рибу кладемо в целофановий пакет, вливаємо туди суміш спецій. Герметично запечатуємо та кілька разів струшуємо, щоб спеції рівномірно розподілилися. Залишаємо рибу в пакеті для маринування на 30 хвилин.

Маринуємо рибу в пакеті (скриншот)

Поки риба маринується, чистимо і шаткуємо селеру. Викладаємо у форму для запікання. Далі на подушку з селери кладемо хек. Робимо на помідорах розрізи хрестом, кладемо їх між рибними шматочками. Поливаємо страву сумішшю для маринування.

Запікаємо рибу з овочами (скриншот)

Ставимо рибу в духовку на 180 градусів і запікаємо 30 хвилин, накривши пергаментом. Подавати можна із рисом.