Самый вкусный рецепт рыбы: вы точно ее больше никогда не будете жарить!

Что вам понадобится:

Рыба хек - 2 шт.

Сахар - 1 ч. ложка

Соль - ½ ч. ложки

Куркума - 1 ч. ложка

Паприка - 1 ч. ложка

Оливковое масло - 30 мл

Соевый соус - 50 мл

Чеснок - 3 зубчика

Сок лимона

Сельдерей

Лук - 1 шт.

Помидоры черри

Как приготовить вкусный запеченный хек

Очищаем рыбу от головы, жабр и плавников. Нарезаем большими кусками. Удаляем из рыбы внутренности и черную пленку. Делаем снаружи небольшие ромбовидные надрезы.

Делаем надрезы на рыбе (скриншот)

Берем миску, насыпаем в нее соль, куркуму, паприку, вливаем оливковое масло, соевый соус и лимонный сок, перемешиваем. Пропускаем чеснок через пресс и тоже добавляем в смесь специй.

Рыбу кладем в целлофановый пакет, вливаем туда смесь специй. Герметично запечатываем и несколько раз встряхиваем, чтобы специи равномерно распределились. Оставляем рыбу в пакете для маринования на 30 минут.

Маринуем рыбу в пакете (скриншот)

Пока рыба маринуется, чистим и шинкуем сельдерей. Выкладываем в форму для запекания. Далее на подушку из сельдерея кладем хек. Делаем на помидорах разрезы крестом, кладем их между рыбными кусочками. Поливаем блюдо смесью для маринования.

Запекаем рыбу с овощами (скриншот)

Ставим рыбу в духовку на 180 градусов и запекаем 30 минут, накрыв все пергаментом. Подавать можно с рисом.