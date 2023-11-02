Найсмачніший гарбузовий суп, який обов'язково треба скуштувати цієї осені: рецепт від Ярославського

Восени саме час випробовувати нові рецепти з гарбузів. Хітом цього сезону на вашій кухні може стати суп, із додаванням консервованих томатів та гарбузового насіння.
Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію шеф-кухаря Володимира Ярославського в Instagram.
"В осінньо-зимовий сезон я досить часто дегустую супи з гарбуза. І мене завжди накриває нестримним потоком солодкого смаку, що, звичайно, дещо заважає в гарбузовому супі. Та все ж одного разу мені вдалося знайти найсмачніший рецепт цієї страви, яким я з особливим задоволенням ділюся з вами", - каже кухар.
Як вибрати гарбуз:
Інгредієнти:
Очистьте гарбуз, наріжте на довільні шматки, скропіть оливковою олією і посипте сіллю свіжі гілочки чебрецю. Запікайте в духовій шафі під фольгою або в рукаві протягом 30 хвилин за температури 200 градусів.
"Потім я відкриваю і ще хвилин 10 печу - підсушую гарбуз. Взимку я використовую томати Пелаті, але якщо є свіжі - то треба їх узяти вдвічі більше і попередньо бланшувати, щоб зняти шкірку", - каже Ярославський.
Наріжте цибулю. На середньому вогні обсмажте до легкого рум’янцю, додайте томати і протушкуйте ще 10 хвилин.
Додайте запечений гарбуз, навіть з рідиною, якщо є на деко. Також влийте овочевий бульйон або воду, доведіть до кипіння і занурювальним блендером перебийте все у пюре. Водою регулюйте бажану густоту.
Посоліть і додайте за смаком пасти каррі. Подавайте страву гарячою, поливши гарбузовою олією та посипавши трохи підсушеним гарбузовим насінням.
"До речі, можна також додавати кокосові вершки - як прикрасу або для урізноманітнення смаку вже під час подачі страви. Також цей рецепт підійде на Великий піст. Смакуйте із задоволенням", - каже Ярославський.
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