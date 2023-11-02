Самый вкусный тыквенный суп, который обязательно нужно попробовать этой осенью: рецепт от Ярославского

Осенью самое время пробовать новые рецепты из тыквы. Хитом этого сезона на вашей кухне может стать суп, с добавлением консервированных томатов и тыквенных семян.
Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию шеф-повара Владимира Ярославского в Instagram.
"В осенне-зимний сезон я довольно часто дегустирую супы из тыквы. И меня всегда накрывает безудержным потоком сладкого вкуса, что, конечно, немного мешает в тыквенном супе. И все же однажды мне удалось найти самый вкусный рецепт этого блюда, которым я с особым удовольствием делюсь с вами", - говорит повар.
Как выбрать тыкву:
Ингредиенты:
Очистите тыкву, нарежьте на произвольные куски, сбрызните оливковым маслом и посыпьте солью свежие веточки тимьяна. Запекайте в духовке под фольгой или в рукаве в течение 30 минут при температуре 200 градусов.
"Потом я открываю и еще минут 10 пеку - подсушиваю тыкву. Зимой я использую томаты Пелати, но если есть свежие - то нужно их взять вдвое больше и предварительно бланшировать, чтобы снять кожуру", - говорит Ярославский.
Нарежьте лук. На среднем огне обжарьте до легкого румянца, добавьте томаты и потушите еще 10 минут.
Добавьте запеченную тыкву, даже с жидкостью, если есть на противне. Также влейте овощной бульон или воду, доведите до кипения и погружным блендером перебейте все в пюре. Водой регулируйте желаемую густоту.
Посолите и добавьте по вкусу пасти карри. Подавайте блюдо горячим, полив тыквенным маслом и посыпав немного подсушенными семенами тыквы.
"Кстати, можно также добавлять кокосовые сливки - как украшение или для разнообразия вкуса уже во время подачи блюда. Также этот рецепт подойдет на Великий пост. Кушайте с удовольствием", - говорит Ярославский.
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