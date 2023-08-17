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Найсмачніші рецепти яблучних пирогів до Спаса. Готувати швидко і недорого

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Четвер 17 серпня 2023 18:20
Найсмачніші рецепти яблучних пирогів до Спаса. Готувати швидко і недорого Як приготувати пиріг до Спаса (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Яблучний Спас треба обов'язково відзначати з пирогами, приготованими на основі яблук - цього неймовірно корисного, смачного і недорогого українського фрукта

Дивіться нижче в матеріалі Styler смачні й недорогі рецепти пирогів.

Яблучний пиріг на сковороді

  • Яблука - 2 шт. (350-400 г)
  • Яйце - 2 шт.
  • Цукор - 80 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Дрібка солі
  • Розтоплене вершкове масло - 25 г
  • Сметана або йогурт - 120 г (злегка теплі або кімнатної температури)
  • Борошно - 160 г
  • Розпушувач - 10 г
  • Кориця та цукрова пудра до смаку, щоб посипати пиріг зверху.

Наріжте яблука на кубики. Збийте 2 великі яйця кімнатної температури з цукром, ванільним цукром і щіпкою солі.

Додайте розтоплене вершкове масло, сметану, борошно, розпушувач. Розмішайте тісто до однорідності. Введіть у масу яблука.

Змастіть сковороду вершковим маслом, викладіть масу і випікайте під кришкою на маленькому вогні 30-40 хвилин. Переверніть пиріг за допомогою пергаменту та тарілки та випікайте ще 10 хвилин.

Змішайте цукрову пудру з корицею та посипте нею пиріг.

Яблучний штрудель з лаваша

  • Лаваш тонкий - 2 шт.
  • Яблука - 400 г (3 шт.)
  • Яйце - 1 шт.
  • Масло вершкове - 65 г
  • Конфітюр (варення) - 6 ч. л.
  • Мед - 1 ст. л.
  • Кориця - на смак
  • Пудра цукрова - на смак

Наріжте яблука півкільцями. Поставте грітися сковороду з вершковим маслом. Обсмажте на помірному вогні яблука. Додайте конфітюр, і корицю. Потоміть 5-7 хвилин у власному соку.

Розігрійте духовку до 195 градусів. Змішайте яйце з м'яким вершковим маслом. Візьміть два круглих вірменських лаваша, вилийте на нього суміш яйця з маслом. Розмажте пензликом.

Викладіть начинку і заверніть лаваші. Відправте в духовку на 10-12 хвилин. Наш штрудель готовий. Посипте його цукровою пудрою, коли він прохолоне.

Пісний пиріг "Три склянки"

  • 1 склянка борошна
  • 1 склянка цукру цукор
  • 1 склянка манки
  • 1 ч. л. з гіркою розпушувача
  • 200 мл води вода
  • 30 мл соняшникової олії соняшникова олії

*Інгредієнти розраховані на склянку 250 мл.

Змішайте в сухому посуді борошно, манку, цукор, розпушувач. Перемішайте. Розділіть на чотири частини.

Яблука почистіть і натріть на крупній тертці. Розділіть на три частини.

Форму діаметром 20 см застеліть пергаментом і змастіть олією. Викладіть чергуючи сухі інгредієнти та яблука. Розподіляйте і злегка притискайте.

Змішайте воду з олією й акуратно влийте на пиріг. Зробіть проколи виделкою, щоб розподілити рідину. Відправте до розігрітої до 180 градусів духовки на 45 хвилин.

Готовий пиріг залиште охолонути і присипте цукровою пудрою. Смачного!

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