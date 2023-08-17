Самые вкусные рецепты яблочных пирогов к Спасу. Готовить быстро и недорого

Яблочный Спас следует обязательно отмечать с пирогами, приготовленными на основе яблок - этого невероятно полезного, вкусного и недорогого украинского фрукта.

Смотрите ниже в материале Styler вкусные и недорогие рецепты пирогов.

Яблочный пирог на сковороде

Яблоки - 2 шт. (350-400 г)

Яйцо - 2 шт.

Сахар - 80 г

Ванильный сахар - 10 г

Щепотка соли

Растопленное сливочное масло - 25 г

Сметана или йогурт - 120 г (слегка теплые или комнатной температуры)

Мука - 160 г

Разрыхлитель - 10 г

Корица и сахарная пудра по вкусу, чтобы посыпать пирог сверху.

Нарежьте яблоки на кубики. Взбейте 2 больших яйца комнатной температуры с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.

Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, муку, разрыхлитель. Размешайте тесто до однородности. Введите в массу яблоки.

Смажьте сковороду сливочным маслом, выложите массу и выпекайте под крышкой на небольшом огне 30-40 минут. Переверните пирог пергаментом и тарелкой и выпекайте еще 10 минут.

Смешайте сахарную пудру с корицей и посыпьте ею пирог.

Яблочный штрудель из лаваша

Лаваш тонкий - 2 шт.

Яблоки - 400 г (3 шт.)

Яйцо - 1 шт.

Масло сливочное - 65 г

Конфитюр (варенье) - 6 ч. л.

Мед - 1 ст. л.

Корица - по вкусу

Пудра сахарная - по вкусу

Нарежьте полукольцами яблоки. Поставьте греться сковороду со сливочным маслом. Обжарьте на умеренном огне яблоки. Добавьте конфитюр и корицу. Потомите 5-7 минут в собственном соку.

Разогрейте духовку до 195 градусов. Смешайте яйцо с мягким сливочным маслом. Возьмите два круглых армянских лаваша, вылейте на него смесь яйца с маслом. Размажьте кисточкой.

Выложите начинку и заверните лаваши. Отправьте в духовку на 10-12 минут. Наш штрудель готов. Посыпьте его сахарной пудрой, когда он остынет.

Постный пирог "Три стакана"

Мука - 1 стакан

Сахар - 1 стакан

Манка - 1 стакан

Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой

Вода - 200 мл

Подсолнечное масло - 30 мл

*Ингредиенты рассчитаны на стакан 250 мл.

Смешайте в сухой посуде муку, манку, сахар, разрыхлитель. Перемешайте. Разделите на четыре части.

Яблоки почистите и натрите на крупной терке. Разделите на три части.

Форму диаметром 20 см застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите чередуя сухие ингредиенты и яблоки. Распределяйте и слегка прижимайте.

Смешайте воду с растительным маслом и аккуратно влейте на пирог. Сделайте проколы вилкой, чтобы распределить жидкость. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Готовый пирог оставьте остыть и присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!