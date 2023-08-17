Самые вкусные рецепты яблочных пирогов к Спасу. Готовить быстро и недорого
Яблочный Спас следует обязательно отмечать с пирогами, приготовленными на основе яблок - этого невероятно полезного, вкусного и недорогого украинского фрукта.
Смотрите ниже в материале Styler вкусные и недорогие рецепты пирогов.
Яблочный пирог на сковороде
- Яблоки - 2 шт. (350-400 г)
- Яйцо - 2 шт.
- Сахар - 80 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Щепотка соли
- Растопленное сливочное масло - 25 г
- Сметана или йогурт - 120 г (слегка теплые или комнатной температуры)
- Мука - 160 г
- Разрыхлитель - 10 г
- Корица и сахарная пудра по вкусу, чтобы посыпать пирог сверху.
Нарежьте яблоки на кубики. Взбейте 2 больших яйца комнатной температуры с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.
Добавьте растопленное сливочное масло, сметану, муку, разрыхлитель. Размешайте тесто до однородности. Введите в массу яблоки.
Смажьте сковороду сливочным маслом, выложите массу и выпекайте под крышкой на небольшом огне 30-40 минут. Переверните пирог пергаментом и тарелкой и выпекайте еще 10 минут.
Смешайте сахарную пудру с корицей и посыпьте ею пирог.
Яблочный штрудель из лаваша
- Лаваш тонкий - 2 шт.
- Яблоки - 400 г (3 шт.)
- Яйцо - 1 шт.
- Масло сливочное - 65 г
- Конфитюр (варенье) - 6 ч. л.
- Мед - 1 ст. л.
- Корица - по вкусу
- Пудра сахарная - по вкусу
Нарежьте полукольцами яблоки. Поставьте греться сковороду со сливочным маслом. Обжарьте на умеренном огне яблоки. Добавьте конфитюр и корицу. Потомите 5-7 минут в собственном соку.
Разогрейте духовку до 195 градусов. Смешайте яйцо с мягким сливочным маслом. Возьмите два круглых армянских лаваша, вылейте на него смесь яйца с маслом. Размажьте кисточкой.
Выложите начинку и заверните лаваши. Отправьте в духовку на 10-12 минут. Наш штрудель готов. Посыпьте его сахарной пудрой, когда он остынет.
Постный пирог "Три стакана"
- Мука - 1 стакан
- Сахар - 1 стакан
- Манка - 1 стакан
- Разрыхлитель - 1 ч. л. с горкой
- Вода - 200 мл
- Подсолнечное масло - 30 мл
*Ингредиенты рассчитаны на стакан 250 мл.
Смешайте в сухой посуде муку, манку, сахар, разрыхлитель. Перемешайте. Разделите на четыре части.
Яблоки почистите и натрите на крупной терке. Разделите на три части.
Форму диаметром 20 см застелите пергаментом и смажьте маслом. Выложите чередуя сухие ингредиенты и яблоки. Распределяйте и слегка прижимайте.
Смешайте воду с растительным маслом и аккуратно влейте на пирог. Сделайте проколы вилкой, чтобы распределить жидкость. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
Готовый пирог оставьте остыть и присыпьте сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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