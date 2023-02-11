Самый вкусный картофель, который вы когда-нибудь пробовали. Известный шеф-повар поделился рецептом
Запеченная картошка одно из самых простых блюд, но одновременно и самых вкусных. Несколько маленьких трюков во время приготовления позволят вам достичь подлинного "вав-эффекта".
Рецептом запеченного картофеля и секретами его приготовления поделился шеф-повар и судья МастерШеф Владимир Ярославский на своей странице Instagram.
Рецепт запеченного картофеля
"Ничего лишнего: картофель, специи, растительное масло и чеснок - и из этого получиться самый вкусный картофель, который вы когда-нибудь пробовали. Это блюдо вкусно есть с любым соусом - хоть тартар на скорую руку, хоть гуакамоле или сырным - это уже по вашему желанию", - пишет повар.
Для этого рецепта Ярославский советует брать маленький картофель, желательно приблизительно одинакового размера.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 100-120 г растительного масла
- паприка (лучше копченая)
- сушеный чеснок
- кориандр, куркума, зира
- острый чили и черный перец
Смесь специй должна составлять 1,5 ст. л. Или можно взять готовую приправу к картофелю и добавить паприку, свежий чеснок, немного перца чили и молотого черного.
Как приготовить:
- Отварите картофель в течение 20 мин в подсоленной воде и слейте воду.
- Смешайте специи вместе с растительным маслом, солью и чесноком.
- Смесь специй хорошо перемешайте с картофелем, выложите его на пергамент и немного раздавите основанием стакана.
- Остатками смеси смажьте помятый картофель сверху.
- Запекайте на позиции "верхний гриль" до румяности.
Недавно мы делились рецептом картофельной запеканки от одесского шеф-повара.
Раньше мы рассказывали о том, как приготовить закарпатский бограч по самому вкусному рецепту.