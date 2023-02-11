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Самый вкусный картофель, который вы когда-нибудь пробовали. Известный шеф-повар поделился рецептом

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Суббота 11 февраля 2023 09:47
Самый вкусный картофель, который вы когда-нибудь пробовали. Известный шеф-повар поделился рецептом Как приготовить картофель по рецепту Владимира Ярославского (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Запеченная картошка одно из самых простых блюд, но одновременно и самых вкусных. Несколько маленьких трюков во время приготовления позволят вам достичь подлинного "вав-эффекта".

Рецептом запеченного картофеля и секретами его приготовления поделился шеф-повар и судья МастерШеф Владимир Ярославский на своей странице Instagram.

Рецепт запеченного картофеля

"Ничего лишнего: картофель, специи, растительное масло и чеснок - и из этого получиться самый вкусный картофель, который вы когда-нибудь пробовали. Это блюдо вкусно есть с любым соусом - хоть тартар на скорую руку, хоть гуакамоле или сырным - это уже по вашему желанию", - пишет повар.

Для этого рецепта Ярославский советует брать маленький картофель, желательно приблизительно одинакового размера.

Ингредиенты:

  • 1 кг картофеля
  • 100-120 г растительного масла
  • паприка (лучше копченая)
  • сушеный чеснок
  • кориандр, куркума, зира
  • острый чили и черный перец

Смесь специй должна составлять 1,5 ст. л. Или можно взять готовую приправу к картофелю и добавить паприку, свежий чеснок, немного перца чили и молотого черного.

Как приготовить:

  1. Отварите картофель в течение 20 мин в подсоленной воде и слейте воду.
  2. Смешайте специи вместе с растительным маслом, солью и чесноком.
  3. Смесь специй хорошо перемешайте с картофелем, выложите его на пергамент и немного раздавите основанием стакана.
  4. Остатками смеси смажьте помятый картофель сверху.
  5. Запекайте на позиции "верхний гриль" до румяности.

Недавно мы делились рецептом картофельной запеканки от одесского шеф-повара.

Раньше мы рассказывали о том, как приготовить закарпатский бограч по самому вкусному рецепту.

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МастерШеф кухня картошка