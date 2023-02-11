Самый вкусный картофель, который вы когда-нибудь пробовали. Известный шеф-повар поделился рецептом

Запеченная картошка одно из самых простых блюд, но одновременно и самых вкусных. Несколько маленьких трюков во время приготовления позволят вам достичь подлинного "вав-эффекта".

Рецептом запеченного картофеля и секретами его приготовления поделился шеф-повар и судья МастерШеф Владимир Ярославский на своей странице Instagram.

Рецепт запеченного картофеля

"Ничего лишнего: картофель, специи, растительное масло и чеснок - и из этого получиться самый вкусный картофель, который вы когда-нибудь пробовали. Это блюдо вкусно есть с любым соусом - хоть тартар на скорую руку, хоть гуакамоле или сырным - это уже по вашему желанию", - пишет повар.

Для этого рецепта Ярославский советует брать маленький картофель, желательно приблизительно одинакового размера.

Ингредиенты:

1 кг картофеля

100-120 г растительного масла

паприка (лучше копченая)

сушеный чеснок

кориандр, куркума, зира

острый чили и черный перец

Смесь специй должна составлять 1,5 ст. л. Или можно взять готовую приправу к картофелю и добавить паприку, свежий чеснок, немного перца чили и молотого черного.

Как приготовить: