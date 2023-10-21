Найсмачніша гарбузова каша за бабусиним рецептом: правильні пропорції та спосіб приготування

Інгредієнти

500 грамів гарбуза

100 грамів рису

300 мілілітрів води

400-500 мілілітрів молока

дві столові ложки цукру

щедра дрібка солі

масло, мед - для подачі

Замість однієї ложки звичайного білого цукру можете додати одну ложку ванільного для різноманіття смаку.

Спосіб приготування

Гарбуз очистьте та натріть на терці. У каструлю покладіть гарбуз, рис, воду, цукор і сіль. Усе це разом доведіть до кипіння.

Після закипання влийте в каструлю молоко та варіть на мінімальному вогні, час від часу помішуючи. Продовжуйте це робити протягом 25-30 хвилин.

Якщо каша занадто густа, додайте ще молока чи навпаки не підливайте. Усе залежить від ваших уподобань.

Коли каша стане однорідною, вимкніть вогонь і дайте їй трошки охолонути. Подавайте зі шматочком вершкового масла та ложкою меду.