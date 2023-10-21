Самая вкусная тыквенная каша по бабушкиному рецепту: правильные пропорции и способ приготовления

Ингредиенты

500 граммов тыквы

100 граммов риса

300 миллилитров воды

400-500 миллилитров молока

две столовые ложки сахара

щедрая щепотка соли

масло, мед - для подачи

Вместо одной ложки обычного белого сахара можете добавить одну ложку ванильного для разнообразия вкуса.

Способ приготовления

Тыкву очистите и натрите на терке. В кастрюлю положите тыкву, рис, воду, сахар и соль. Все это вместе доведите до кипения.

После закипания влейте в кастрюлю молоко и варите на минимальном огне, время от времени помешивая. Продолжайте это делать в течение 25-30 минут.

Если каша слишком густая, добавьте еще молока или наоборот не подливайте. Все зависит от ваших предпочтений.

Когда каша станет однородной, выключите огонь и дайте ей немного остыть. Подавайте с кусочком сливочного масла и ложкой меда.