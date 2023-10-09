Чим корисний гарбуз і кому його їсти категорично не можна

Гарбуз вважається дуже корисним овочем, тому що в ньому міститься дуже багато вітамінів, особливо провітаміну А, який в організмі людини перетворюється на вітамін А. Ще в гарбузі повно вітаміну С, клітковини, магнію, вітаміни Е, мінералів.

Чим корисний гарбуз, кому його можна їсти, а кому не варто, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler).

Користь гарбуза

У 100 г сирого гарбуза міститься всього 26 калорій, немає жирів, натрію, 2% вуглеводу, 2% білка, 21 мг кальцію, 0,8 мг заліза, 340 мг калію, 426 мкг вітаміну А, а також рибофлавін, тіамін, лютеїн, В5, вітамін С, вітамін Е, вітамін К, холеїн, кальцій, мідь, магній, фосфор, селен.

Цей овоч сприяє здоров'ю кишечника, допомагає налагодити роботу шлунка, підтримує ріст мікробіоти та знижує рівень жовчної кислоти – завдяки клітковині.

Також гарбуз допомагає підтримати або відновити імунітет - завдяки великій кількості вітаміну С, цинку та селену. Велика кількість вітаміну А допомагає підтримувати здоров'я очей.

Вітамін К, який рідко зустрічається в інших продуктах, допомагає в кровотоках і підтримує здоров'я кісток.

Крім того, вживання гарбуза допомагає нормалізувати прохідність жовчовивідних шляхів, сприяє регенерації клітин, допомагає виводити "поганий" холестерин, покращує вуглеводний обмін, упорядковує роботу печінки, покращує стан системи сечовиділення, очищає організм.

Саме тому гарбуз рекомендують обов'язково включати в раціон восени та взимку багато дієтологів та лікарів. І приготувати з гарбуза можна безліч страв - від супів до солодощів. А деякі сорти гарбуза можна їсти навіть у сирому вигляді – солодкий гарбуз натерти на тертці та заправити сметаною.

Кому гарбуз їсти не варто

Попри всю свою корисність, гарбуз може бути корисним не для кожної людини. Варто пам'ятати, що в ній міститься велика кількість клітковини, а це може негативно вплинути на травлення.

Наприклад, при надмірному вживанні гарбуза може виникнути здуття живота, гази, спазми у шлунку.

У дуже поодиноких випадках гарбуз може викликати алергічну реакцію у людини. Зазвичай про таку реакцію люди знають з дитинства, тому що гарбуз включають у перші прикорми для малюків.

Важливо! Якщо ви вживаєте гарбуз у сирому вигляді, варто ретельно вимити та витерти овоч перед вживанням, оскільки на шкірці можуть бути мікроби.

Як вживати гарбуз

Пюре з гарбуза відмінно підійде як гарнір, а ще його додають у солодкі та солоні страви, у пироги, з нього можна робити супи.

Гарбуз можна нарізати скибочками, додати спеції та оливкову олію, а потім запекти в духовці або обсмажити.

Насіння гарбуза також дуже корисне, тому не викидайте його, а просушіть і трохи обсмажте. Потім їх можна їсти просто так або додавати до салатів.

Напої з гарбуза. Гарбузове пюре відмінно підійде для смузі, молочного напою чи йогурту.