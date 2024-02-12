UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Найромантичніші фільми для пар до Дня всіх закоханих

Фільми до дня Святого Валентина (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Мелодрами - це фільми, які демонструють яким може бути кохання і головне, що приходить воно зненацька.

РБК-Україна (проект Styler) зробило підбірку найромантичніших фільмів для закоханих пар.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: Кіноріум.

Красуня

Певно, це класика мелодрам, адже історія розпусної Вів’єн та фінансового магната Едварда Льюїса зачаровує з перших хвилин. Після однієї ночі він розуміє, що не може її відпустити й пропонує дівчині залишитися в його номері в готелі ще на деякий час, за додатковий гонорар.

А саму Вів’єн чекає абсолютно нове життя, яке доводить, що жінка, ким би вона не була, має право на свою казку.

 

50 відтінків сірого

Еротична мелодрама, яка занурює у життя простої дівчини Анастейші Стілл, яка до зустрічі з Крістіаном не знала, що таке пристрасть. Головні герої живуть у різних світах. Грей любить свободу, бореться з привидами минулого та не підпускає до себе нікого. Але Анастейша стала особливою жінкою, яка розмила всі кордони. 

 

Крізь моє вікно

Спочатку він краде її Wі-Fi, а потім стає коханням всього життя і дарує їй пригоди, романтику та, звісно, драму. Головна героїня Ракель давно закохана в привабливого сусіда, Ареса. Вона потай спостерігає за ним, але ніколи з ним не говорила, він зробив це сам. 

 

До зустрічі з тобою

У центрі сюжету молода дівчина 26-ти років, яка немає великих амбіцій, проте має добре серце і характер.  Її життя зводить з  успішним банкіром Віллом Трейнором, який був сповнений оптимізму і сміливості, поки не потрапив у жахливу аварію. 

В інших умовах ці двоє навряд чи б зустрілися, але стається так, що Лу наймається помічницею до Трейнора і поступово у їх професійних відносинах з’являється щось нове, а саме - кохання.

 

Моє прекрасне нещастя

Першокурсниця коледжу Еббі починає нове життя у новому місті та тримає дистанцію від свого минулого, яке постійно приходить до неї знову. Але відтепер вона намагається й триматися подалі від нового знайомого Тревіса, який впевнений, що Еббі закохана у нього з першого погляду. Їхнє життя більше не буде звичним, адже вони змінили одне одного. 

 

Пурпурові серця

Красива історія кохання розгортається між двома абсолютно різними людьми. Норовлива Кессі має купу своїх проблем і збирає кошти на лікування від діабету. Їй конче необхідна страховка, а для цього потрібно вийти заміж. І їй це вдається, адже красунчик військовий Люк  вирішує допомогти дівчині. Але як далеко зайде ця гра.

 

Спокутне кохання

Дія американської мелодрами розгортається в провінційному містечку Каліфорнії, куди за часів золотої лихоманки з’їжджаються чоловіки з різних куточків країни. У місцевому салуні працює Енджел, за ніч з якою будь-хто з клієнтів готовий віддати все, що завгодно. Якось у житті повії з’являється фермер Майкл, який має намір визволити дівчину з її життєвої ями. 

 

Раніше ми розповідали про найочікуваніші мультфільми 2024 року.

Також читайте наш матеріал про 6 причин подивитися фільм "Ідеальні дні".

Читайте РБК-Україна в Google News
День Святого Валентинафільми