Найпростіший тест, який розповість усю правду про ваші стосунки з партнером

Психологи впевнені, що ідеальну формулу кохання можна укласти у звичайний трикутник. Він складається з трьох параметрів: пристрасть, близькість та зобов'язання. Перевірити, наскільки ідеальна ваша форма кохання, допоможе один простий тест. Він же підкаже, де ще треба докласти зусиль чи замислитись.
Який тест допоможе вам розібратися у відносинах із партнером, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на статтю Psychology Today.
Вчений Роберт Штернберг із Корнелльського університету припустив, що кохання можна виміряти за трьома незалежними вимірами. Так звана "трикутна" теорія любові: пристрасть, близькість та зобов'язання.
Щоб стосунки та любов були ідеальними, потрібно докладати зусиль у всіх трьох сферах цього трикутника. Пристрасть - це ті самі метелики в животі та сексуальний потяг до партнера. Близькість - це повна довіра, відчуття того міцного плеча, на яке можна завжди спертися.
А зобов'язання – це коли один партнер відчуває відповідальність за комфорт іншого. Важливо, щоб чоловік і жінка дбали один про одного обопільно.
Психологи склали тест-опитувальник, який показує, наскільки ваш "трикутник" міцний, а ваш альянс - ідеальний. Чим більше у вас буде позитивних відповідей, тим більше шансів, що ваші стосунки міцні в них є те саме справжнє кохання.
Пристрасть
Близькість
Зобов'язання
Якщо ви на всі 15 запитань відповіли "так", вітаємо! Ви - та сама зразкова пара, про яку треба знімати фільм.
Якщо ж є відповіді "ні", то поверніться до питань та подумайте, як ви можете це виправити.
Це не оціночний тест, тут немає якихось шаблонів із підсумками. Його сенс – зрозуміти, як саме ви можете зміцнити ваші стосунки. Ймовірно, відповідь "ні" допоможе вам виявити якусь проблему, над якою треба попрацювати індивідуально або разом із партнером.
Психологи впевнені: навіть у закоханих людей, трикутник не завжди ідеальний і стабільний. У житті бувають різні ситуації, через які згасають почуття. Але якщо обидва докладуть зусиль, то виправити точно можна все.
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