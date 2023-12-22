Найпростіший тест, який розповість усю правду про ваші стосунки з партнером

Що таке "трикутник" кохання

Вчений Роберт Штернберг із Корнелльського університету припустив, що кохання можна виміряти за трьома незалежними вимірами. Так звана "трикутна" теорія любові: пристрасть, близькість та зобов'язання.

Щоб стосунки та любов були ідеальними, потрібно докладати зусиль у всіх трьох сферах цього трикутника. Пристрасть - це ті самі метелики в животі та сексуальний потяг до партнера. Близькість - це повна довіра, відчуття того міцного плеча, на яке можна завжди спертися.

А зобов'язання – це коли один партнер відчуває відповідальність за комфорт іншого. Важливо, щоб чоловік і жінка дбали один про одного обопільно.

Психологи склали тест-опитувальник, який показує, наскільки ваш "трикутник" міцний, а ваш альянс - ідеальний. Чим більше у вас буде позитивних відповідей, тим більше шансів, що ваші стосунки міцні в них є те саме справжнє кохання.

Тест на стосунки з партнером

Пристрасть

У моїх стосунках із партнером є романтика?

Я вважаю, що мій партнер дуже привабливий?

Я не можу уявити, що хтось робить мене таким самим щасливим, як мій партнер?

У наших стосунках є справді щось чарівне?

Я маю пристрасть до партнера, я хочу з ним близькості?

Близькість

Мої стосунки можна назвати теплими?

Я отримую емоційну підтримку партнера?

Я ціную те, що ця людина є у моєму житті?

Мені комфортно поряд зі своїм партнером?

Я відчуваю, що партнер мене розуміє, навіть коли він має іншу точку зору?

Зобов'язання

Я впевнений, що наші стосунки стабільні, без емоційних гойдалок?

Я точно знаю, що партнер цінує мій час, поважає мою думку?

Я впевнений у тому, що партнер докладає зусиль, щоб наше кохання жило?

Я розглядаю наші стосунки як постійні, не думаю, що хочу когось краще?

Я відчуваю відповідальність за комфорт свого партнера?

Результати тесту

Якщо ви на всі 15 запитань відповіли "так", вітаємо! Ви - та сама зразкова пара, про яку треба знімати фільм.

Якщо ж є відповіді "ні", то поверніться до питань та подумайте, як ви можете це виправити.

Це не оціночний тест, тут немає якихось шаблонів із підсумками. Його сенс – зрозуміти, як саме ви можете зміцнити ваші стосунки. Ймовірно, відповідь "ні" допоможе вам виявити якусь проблему, над якою треба попрацювати індивідуально або разом із партнером.

Психологи впевнені: навіть у закоханих людей, трикутник не завжди ідеальний і стабільний. У житті бувають різні ситуації, через які згасають почуття. Але якщо обидва докладуть зусиль, то виправити точно можна все.