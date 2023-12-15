ua en ru
Пт, 15 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Психолог назвала 10 вчинків, які руйнують вашу жіночність. Ось чого не варто робити

П'ятниця 15 грудня 2023 22:02
UA EN RU
Психолог назвала 10 вчинків, які руйнують вашу жіночність. Ось чого не варто робити Які речі руйнують жіночність (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Ідеали жіночності постійно змінюються. Вони залежать від епохи та варіюються між різними культурами. Більшість вважає, що саме жіночність є тим ключовим фактором, через який чоловіки закохуються у протилежну стать.

Про те, які речі руйнують жіночність, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Євгенію Шевченко в Instagram.

Які вчинки руйнують жіночність

"Бути жінкою - прекрасно, магічно, цікаво. Це дар і сила, але навіть ця сила, задумана самою природою, беззахисна перед тим, що ми іноді з нею робимо", - пише Шевченко.

Вона називає десять речей, які здатні позбавити жінку її жіночої природи.

Ось чого не варто допускати у своєму житті:

  • робота без задоволення. Ніяка грошова винагорода не поверне нам втрачену енергію
  • відсутність захоплення. Саме захоплення створюють простір, в якому ми відновлюємось
  • скарги і звинувачення. Авторки і сценаристки кожного життєвого епізоду - ми самі, тому відповідальність за наш стан і наше життя - на нас
  • гординя - саме ця "подружка" руйнує все - стосунки, кар'єру, радість
  • сварки. Хіба вам самій приємно дивитись на сварливих жінок? Погодьтесь, там жіночність просто зникає з лиця землі
  • прагнення керувати чоловіком. Це вже не жінка - це мамка
  • стриманість емоцій. В кожної емоції є енергія, головне її правильно направити
  • байдужість до свого тіла. З тіла народжується чуттєвість, яка і є джерелом жіночності
  • відсутність "жіночності" у шафі. Смачні, красиві і приємні для нас речі, здатні "ввімкнути" той самий вогник особливої енергії жіночності
  • спілкування з неприємними людьми. Навіщо вкладати енергію в те, що не приносить задоволення?

"Смакуйте кожен свій момент і кожен день - смакуйте своє життя. Воно у вас одне, і ви - така - у нього теж", - закликає жінок психолог.

Раніше ми писали про те, яка найголовніша чоловіча помилка у житті.

Також читайте наш матеріал про 7 ознак того, що чоловік планує від вас піти.

Читайте РБК-Україна в Google News
поради