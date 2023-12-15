Психолог назвала 10 вчинків, які руйнують вашу жіночність. Ось чого не варто робити

Ідеали жіночності постійно змінюються. Вони залежать від епохи та варіюються між різними культурами. Більшість вважає, що саме жіночність є тим ключовим фактором, через який чоловіки закохуються у протилежну стать.

Про те, які речі руйнують жіночність, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію психолога Євгенію Шевченко в Instagram .

Які вчинки руйнують жіночність

"Бути жінкою - прекрасно, магічно, цікаво. Це дар і сила, але навіть ця сила, задумана самою природою, беззахисна перед тим, що ми іноді з нею робимо", - пише Шевченко.

Вона називає десять речей, які здатні позбавити жінку її жіночої природи.

Ось чого не варто допускати у своєму житті:

робота без задоволення. Ніяка грошова винагорода не поверне нам втрачену енергію

відсутність захоплення. Саме захоплення створюють простір, в якому ми відновлюємось

скарги і звинувачення. Авторки і сценаристки кожного життєвого епізоду - ми самі, тому відповідальність за наш стан і наше життя - на нас

гординя - саме ця "подружка" руйнує все - стосунки, кар'єру, радість

сварки. Хіба вам самій приємно дивитись на сварливих жінок? Погодьтесь, там жіночність просто зникає з лиця землі

прагнення керувати чоловіком. Це вже не жінка - це мамка

стриманість емоцій. В кожної емоції є енергія, головне її правильно направити

байдужість до свого тіла. З тіла народжується чуттєвість, яка і є джерелом жіночності

відсутність "жіночності" у шафі. Смачні, красиві і приємні для нас речі, здатні "ввімкнути" той самий вогник особливої енергії жіночності

спілкування з неприємними людьми. Навіщо вкладати енергію в те, що не приносить задоволення?

"Смакуйте кожен свій момент і кожен день - смакуйте своє життя. Воно у вас одне, і ви - така - у нього теж", - закликає жінок психолог.