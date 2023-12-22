Самый простой тест, который расскажет всю правду о ваших отношениях с партнером

Психологи уверены, что идеальную формулу любви можно заключить в обычный треугольник. Он состоит из трех параметров: страсть, близость и обязательства. Проверить, насколько идеальна ваша форма любви поможет один простой тест. Он же подскажет, где еще нужно приложить усилия или задуматься.
Какой тест поможет вам разобраться в отношениях с партнером, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью Psychology Today.
Ученый Роберт Штернберг из Корнелльского университета предположил, что любовь можно измерить по трем независимым измерениям. Так называемая "треугольная" теория любви: страсть, близость и обязательства.
Чтобы отношения и любовь были идеальными, нужно прилагать усилия во всех трех сферах этого треугольника. Страсть - это те самые бабочки в животе и сексуальное влечение к партнеру. Близость - это полное доверие, ощущение того крепкого плеча, на которое можно всегда опереться.
А обязательства - это когда один партнер чувствует ответственность за комфорт другого. Важно, чтобы мужчина и женщина заботились друг о друге обоюдно.
Психологи составили тест-опросник, который показывает, насколько ваш "треугольник" крепкий, а ваш союз - идеальный. Чем больше у вас будет положительных ответов, тем больше шансов, что ваши отношения крепкие в них есть та самая настоящая любовь.
Страсть
Близость
Обязательства
Если вы на все 15 вопросов ответили "да", поздравляем! Вы - та самая образцовая пара, про которую надо снимать фильм.
Если же есть ответы "нет", то вернитесь к вопросам и подумайте, как вы можете это исправить.
Это не оценивающий тест, здесь нет каких-то шаблонов с итогами. Его смысл - понять, как именно вы можете укрепить ваши отношения. Вероятно, ответ "нет" поможет вам выявить какую-то проблему, над которой надо поработать индивидуально или вместе с партнером.
Психологи уверены: даже у самых любящих людей треугольник не всегда идеален и стабилен. В жизни бывают разные ситуации, из-за которых угасают чувства. Но если оба приложат усилия, то исправить точно можно все.
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