Самый простой тест, который расскажет всю правду о ваших отношениях с партнером

Что такое "треугольник" любви

Ученый Роберт Штернберг из Корнелльского университета предположил, что любовь можно измерить по трем независимым измерениям. Так называемая "треугольная" теория любви: страсть, близость и обязательства.

Чтобы отношения и любовь были идеальными, нужно прилагать усилия во всех трех сферах этого треугольника. Страсть - это те самые бабочки в животе и сексуальное влечение к партнеру. Близость - это полное доверие, ощущение того крепкого плеча, на которое можно всегда опереться.

А обязательства - это когда один партнер чувствует ответственность за комфорт другого. Важно, чтобы мужчина и женщина заботились друг о друге обоюдно.

Психологи составили тест-опросник, который показывает, насколько ваш "треугольник" крепкий, а ваш союз - идеальный. Чем больше у вас будет положительных ответов, тем больше шансов, что ваши отношения крепкие в них есть та самая настоящая любовь.

Тест на отношения с партнером

Страсть

В моих отношениях с партнером есть романтика?

Я считаю, что мой партнер очень привлекательный?

Я не могу представить, что кто-то делает меня таким же счастливым, как мой партнер?

В наших отношениях есть поистине что-то волшебное?

У меня есть страсть к партнеру, я хочу с ним близости?

Близость

Мои отношения можно назвать теплыми?

Я получаю эмоциональную поддержку от партнера?

Я ценю то, что этот человек есть в моей жизни?

Мне комфортно рядом со своим партнером?

Я чувствую, что партнер меня понимает, даже когда у него другая точка зрения?

Обязательства

Я уверен в том, что наши отношения стабильны, без эмоциональных качелей?

Я точно знаю, что партнер ценит мое время, уважает мою точку зрения?

Я уверен в том, что партнер прилагает усилия, чтобы наша любовь жила?

Я рассматриваю наши отношения как постоянные, не думаю, что хочу кого-то лучше?

Я чувствую ответственность за комфорт своего партнера?

Результаты теста

Если вы на все 15 вопросов ответили "да", поздравляем! Вы - та самая образцовая пара, про которую надо снимать фильм.

Если же есть ответы "нет", то вернитесь к вопросам и подумайте, как вы можете это исправить.

Это не оценивающий тест, здесь нет каких-то шаблонов с итогами. Его смысл - понять, как именно вы можете укрепить ваши отношения. Вероятно, ответ "нет" поможет вам выявить какую-то проблему, над которой надо поработать индивидуально или вместе с партнером.

Психологи уверены: даже у самых любящих людей треугольник не всегда идеален и стабилен. В жизни бывают разные ситуации, из-за которых угасают чувства. Но если оба приложат усилия, то исправить точно можно все.