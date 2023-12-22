Найпростіший тест, який розповість усю правду про ваші стосунки з партнером

Психологи впевнені, що ідеальну формулу кохання можна укласти у звичайний трикутник. Він складається з трьох параметрів: пристрасть, близькість та зобов'язання. Перевірити, наскільки ідеальна ваша форма кохання, допоможе один простий тест. Він же підкаже, де ще треба докласти зусиль чи замислитись.

Який тест допоможе вам розібратися у відносинах із партнером, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на статтю Psychology Today.

Що таке "трикутник" кохання

Вчений Роберт Штернберг із Корнелльського університету припустив, що кохання можна виміряти за трьома незалежними вимірами. Так звана "трикутна" теорія любові: пристрасть, близькість та зобов'язання.

Щоб стосунки та любов були ідеальними, потрібно докладати зусиль у всіх трьох сферах цього трикутника. Пристрасть - це ті самі метелики в животі та сексуальний потяг до партнера. Близькість - це повна довіра, відчуття того міцного плеча, на яке можна завжди спертися.

А зобов'язання – це коли один партнер відчуває відповідальність за комфорт іншого. Важливо, щоб чоловік і жінка дбали один про одного обопільно.

Психологи склали тест-опитувальник, який показує, наскільки ваш "трикутник" міцний, а ваш альянс - ідеальний. Чим більше у вас буде позитивних відповідей, тим більше шансів, що ваші стосунки міцні в них є те саме справжнє кохання.

Тест на стосунки з партнером

Пристрасть

У моїх стосунках із партнером є романтика?

Я вважаю, що мій партнер дуже привабливий?

Я не можу уявити, що хтось робить мене таким самим щасливим, як мій партнер?

У наших стосунках є справді щось чарівне?

Я маю пристрасть до партнера, я хочу з ним близькості?

Близькість

Мої стосунки можна назвати теплими?

Я отримую емоційну підтримку партнера?

Я ціную те, що ця людина є у моєму житті?

Мені комфортно поряд зі своїм партнером?

Я відчуваю, що партнер мене розуміє, навіть коли він має іншу точку зору?

Зобов'язання

Я впевнений, що наші стосунки стабільні, без емоційних гойдалок?

Я точно знаю, що партнер цінує мій час, поважає мою думку?

Я впевнений у тому, що партнер докладає зусиль, щоб наше кохання жило?

Я розглядаю наші стосунки як постійні, не думаю, що хочу когось краще?

Я відчуваю відповідальність за комфорт свого партнера?

Результати тесту

Якщо ви на всі 15 запитань відповіли "так", вітаємо! Ви - та сама зразкова пара, про яку треба знімати фільм.

Якщо ж є відповіді "ні", то поверніться до питань та подумайте, як ви можете це виправити.

Це не оціночний тест, тут немає якихось шаблонів із підсумками. Його сенс – зрозуміти, як саме ви можете зміцнити ваші стосунки. Ймовірно, відповідь "ні" допоможе вам виявити якусь проблему, над якою треба попрацювати індивідуально або разом із партнером.

Психологи впевнені: навіть у закоханих людей, трикутник не завжди ідеальний і стабільний. У житті бувають різні ситуації, через які згасають почуття. Але якщо обидва докладуть зусиль, то виправити точно можна все.