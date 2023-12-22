Самый простой тест, который расскажет всю правду о ваших отношениях с партнером

Психологи уверены, что идеальную формулу любви можно заключить в обычный треугольник. Он состоит из трех параметров: страсть, близость и обязательства. Проверить, насколько идеальна ваша форма любви поможет один простой тест. Он же подскажет, где еще нужно приложить усилия или задуматься.

Какой тест поможет вам разобраться в отношениях с партнером, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью Psychology Today.

Что такое "треугольник" любви

Ученый Роберт Штернберг из Корнелльского университета предположил, что любовь можно измерить по трем независимым измерениям. Так называемая "треугольная" теория любви: страсть, близость и обязательства.

Чтобы отношения и любовь были идеальными, нужно прилагать усилия во всех трех сферах этого треугольника. Страсть - это те самые бабочки в животе и сексуальное влечение к партнеру. Близость - это полное доверие, ощущение того крепкого плеча, на которое можно всегда опереться.

А обязательства - это когда один партнер чувствует ответственность за комфорт другого. Важно, чтобы мужчина и женщина заботились друг о друге обоюдно.

Психологи составили тест-опросник, который показывает, насколько ваш "треугольник" крепкий, а ваш союз - идеальный. Чем больше у вас будет положительных ответов, тем больше шансов, что ваши отношения крепкие в них есть та самая настоящая любовь.

Тест на отношения с партнером

Страсть

В моих отношениях с партнером есть романтика?

Я считаю, что мой партнер очень привлекательный?

Я не могу представить, что кто-то делает меня таким же счастливым, как мой партнер?

В наших отношениях есть поистине что-то волшебное?

У меня есть страсть к партнеру, я хочу с ним близости?

Близость

Мои отношения можно назвать теплыми?

Я получаю эмоциональную поддержку от партнера?

Я ценю то, что этот человек есть в моей жизни?

Мне комфортно рядом со своим партнером?

Я чувствую, что партнер меня понимает, даже когда у него другая точка зрения?

Обязательства

Я уверен в том, что наши отношения стабильны, без эмоциональных качелей?

Я точно знаю, что партнер ценит мое время, уважает мою точку зрения?

Я уверен в том, что партнер прилагает усилия, чтобы наша любовь жила?

Я рассматриваю наши отношения как постоянные, не думаю, что хочу кого-то лучше?

Я чувствую ответственность за комфорт своего партнера?

Результаты теста

Если вы на все 15 вопросов ответили "да", поздравляем! Вы - та самая образцовая пара, про которую надо снимать фильм.

Если же есть ответы "нет", то вернитесь к вопросам и подумайте, как вы можете это исправить.

Это не оценивающий тест, здесь нет каких-то шаблонов с итогами. Его смысл - понять, как именно вы можете укрепить ваши отношения. Вероятно, ответ "нет" поможет вам выявить какую-то проблему, над которой надо поработать индивидуально или вместе с партнером.

Психологи уверены: даже у самых любящих людей треугольник не всегда идеален и стабилен. В жизни бывают разные ситуации, из-за которых угасают чувства. Но если оба приложат усилия, то исправить точно можно все.