Найпростіший рецепт квашеної капусти: робиться на "раз-два"

Як приготувати квашену капусту?

Вам знадобиться

На 3 кг капусти потрібно 2 л води, 2 ст. ложки солі (краще не дрібної), ¾ склянки цукрового піску, 3 великі моркви.

Наріжте капусту, додайте до неї нашатковану моркву, завантажте в банку і залийте холодною водою з розведеною в ній сіллю.

Три дні тримайте капусту в теплі за кімнатної температури, після чого в капусту всипте цукровий пісок, перемішайте і поставте на холод (в холодильник). За день-два вона готова. Для посилення смаку цукор можна замінити ложкою або двома меду.

Смачного!

Чим корисна квашена капуста

Квашена капуста є одним із найкращих джерел вітаміну С взимку. Крім того, вона покращує мікрофлору та допомагає відновити здоровий баланс корисних бактерій у кишечнику.

У 100 г квашеної капусти міститься добова норма пробіотиків, необхідні людському організму.