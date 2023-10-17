RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самый простой рецепт квашеной капусты: делается на "раз-два"

Фото: Рецепт квашеной капусты (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Квашеная капуста - это настоящий украинский суперфуд, который полезен всегда, особенно в периоды стресса. Приготовить квашеную капусту - проще простого.

Как это просто сделать сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на Telegram-канал Домашняя кулинария.

Как приготовить квашеную капусту

Вам понадобится 

На 3 кг капусты нужно: 2 л воды, 2 ст. ложки соли (лучше крупной), ¾ стакана сахарного песка, 3 больших моркови.

Нашинкуйте капусту, добавьте к ней нашинкованную морковь, загрузите в банку и залейте холодной водой с разведенной в ней солью.

Три дня держите капусту в тепле при комнатной температуре, после чего в капусту всыпьте сахарный песок, перемешайте и поставьте на холод (в холодильник). Через день-два она готова. Для усиления вкуса сахар можно заменить ложкой-двумя меда.

Приятного аппетита!

Чем полезна квашеная капуста

Квашеная капуста является одним из лучших источников витамина С зимой. Кроме того, она улучшает микрофлору и помогает восстановить здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике.

В 100 г квашеной капусты содержится суточная норма пробиотиков, необходимых для человеческого организма. 

Ранее мы делились рецептом вкусной скумбрии с овощами.

А также рассказывали о том, как приготовить заливной пирог с капустой без духовки.

Читайте РБК-Украина в Google News
капустарецепт рік