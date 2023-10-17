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Найпростіший рецепт квашеної капусти: робиться на "раз-два"

Вівторок 17 жовтня 2023 09:33
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Найпростіший рецепт квашеної капусти: робиться на "раз-два" Фото: Рецепт квашеної капусти (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Квашена капуста - це справжній український суперфуд, який завжди корисний, особливо в періоди стресу. Приготувати квашену капусту - дуже просто!

Як це просто зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на Telegram-канал Домашня кулінарія.

Як приготувати квашену капусту?

Вам знадобиться

На 3 кг капусти потрібно 2 л води, 2 ст. ложки солі (краще не дрібної), ¾ склянки цукрового піску, 3 великі моркви.

Наріжте капусту, додайте до неї нашатковану моркву, завантажте в банку і залийте холодною водою з розведеною в ній сіллю.

Три дні тримайте капусту в теплі за кімнатної температури, після чого в капусту всипте цукровий пісок, перемішайте і поставте на холод (в холодильник). За день-два вона готова. Для посилення смаку цукор можна замінити ложкою або двома меду.

Смачного!

Чим корисна квашена капуста

Квашена капуста є одним із найкращих джерел вітаміну С взимку. Крім того, вона покращує мікрофлору та допомагає відновити здоровий баланс корисних бактерій у кишечнику.

У 100 г квашеної капусти міститься добова норма пробіотиків, необхідні людському організму.

Раніше ми ділилися рецептом смачної скумбрії з овочами.

А також розповідали про те, як приготувати заливний пиріг із капустою без духовки.

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