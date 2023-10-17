Найпростіший рецепт квашеної капусти: робиться на "раз-два"
Квашена капуста - це справжній український суперфуд, який завжди корисний, особливо в періоди стресу. Приготувати квашену капусту - дуже просто!
Як це просто зробити, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на Telegram-канал Домашня кулінарія.
Як приготувати квашену капусту?
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На 3 кг капусти потрібно 2 л води, 2 ст. ложки солі (краще не дрібної), ¾ склянки цукрового піску, 3 великі моркви.
Наріжте капусту, додайте до неї нашатковану моркву, завантажте в банку і залийте холодною водою з розведеною в ній сіллю.
Три дні тримайте капусту в теплі за кімнатної температури, після чого в капусту всипте цукровий пісок, перемішайте і поставте на холод (в холодильник). За день-два вона готова. Для посилення смаку цукор можна замінити ложкою або двома меду.
Смачного!
Чим корисна квашена капуста
Квашена капуста є одним із найкращих джерел вітаміну С взимку. Крім того, вона покращує мікрофлору та допомагає відновити здоровий баланс корисних бактерій у кишечнику.
У 100 г квашеної капусти міститься добова норма пробіотиків, необхідні людському організму.
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