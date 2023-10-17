Самый простой рецепт квашеной капусты: делается на "раз-два"

Квашеная капуста - это настоящий украинский суперфуд, который полезен всегда, особенно в периоды стресса. Приготовить квашеную капусту - проще простого.

Как это просто сделать сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на Telegram-канал Домашняя кулинария.

Как приготовить квашеную капусту

Вам понадобится

На 3 кг капусты нужно: 2 л воды, 2 ст. ложки соли (лучше крупной), ¾ стакана сахарного песка, 3 больших моркови.

Нашинкуйте капусту, добавьте к ней нашинкованную морковь, загрузите в банку и залейте холодной водой с разведенной в ней солью.

Три дня держите капусту в тепле при комнатной температуре, после чего в капусту всыпьте сахарный песок, перемешайте и поставьте на холод (в холодильник). Через день-два она готова. Для усиления вкуса сахар можно заменить ложкой-двумя меда.

Приятного аппетита!

Чем полезна квашеная капуста

Квашеная капуста является одним из лучших источников витамина С зимой. Кроме того, она улучшает микрофлору и помогает восстановить здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике.

В 100 г квашеной капусты содержится суточная норма пробиотиков, необходимых для человеческого организма.