Найпростіший соус до будь-яких м'ясних страв: готується легко і коштує недорого

Соуси допомагають доповнити будь-яку страву, а в деяких випадках ще виправити, якщо щось пішло не так. Для деяких соусів, особливо для м'ясних страв, потрібно багато інгредієнтів. А є дуже прості, бюджетні універсальні, з якими можна впоратися дуже швидко.
Рецептом такого соусу поділилася кулінарна блогерка kate.deliciouss на своїй сторінці в Instagram.
"Соус - це крута штука. Він може надати новий смак страві, врятувати страву, якщо ви десь накосячили. Цей соус відмінно підходить до м'яса, а особливо - до свинини. Ви можете подавати його разом із бужениною зі свинини, або просто запекти шматок м'яса та до нього соус", - зазначили кулінарка.
Складові:
У сотейник кладемо 50 г вершкового масла і ставимо на маленький вогонь, чекаємо, поки розтопиться.
Потім додаємо 400 г очищених та нарізаних кубиками яблук (беріть твердіші), 75 г цукру (бажано коричневого), 30 мл води.
Перемішуємо і тушкуємо 20 хвилин. Кришкою не накриваємо.
Потім додаємо 1 ст. ложку лимонного соку та 1 г меленої кориці.
Вимикаємо вогонь і даємо постояти 10 хвилин. Подаємо з м'ясом.
Цей соус можна зберігати у холодильнику до двох тижнів.
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