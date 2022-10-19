Найпростіший соус до будь-яких м'ясних страв: готується легко і коштує недорого

Яблучний соус до м'яса

"Соус - це крута штука. Він може надати новий смак страві, врятувати страву, якщо ви десь накосячили. Цей соус відмінно підходить до м'яса, а особливо - до свинини. Ви можете подавати його разом із бужениною зі свинини, або просто запекти шматок м'яса та до нього соус", - зазначили кулінарка.

Складові:

Яблука очищені - 400 г

Вершкове масло - 50 г

Цукор - 75 г

Вода – 30 мл

Лимонний сік – 1 ст. ложка

мелена кориця - 1 г

Спосіб приготування:

У сотейник кладемо 50 г вершкового масла і ставимо на маленький вогонь, чекаємо, поки розтопиться.

Потім додаємо 400 г очищених та нарізаних кубиками яблук (беріть твердіші), 75 г цукру (бажано коричневого), 30 мл води.

Перемішуємо і тушкуємо 20 хвилин. Кришкою не накриваємо.

Потім додаємо 1 ст. ложку лимонного соку та 1 г меленої кориці.

Вимикаємо вогонь і даємо постояти 10 хвилин. Подаємо з м'ясом.

Цей соус можна зберігати у холодильнику до двох тижнів.

Фото: instagram.com/kate.deliciouss