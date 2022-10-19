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Найпростіший соус до будь-яких м'ясних страв: готується легко і коштує недорого

Як приготувати найпростіший соус до м'яса (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Соуси допомагають доповнити будь-яку страву, а в деяких випадках ще виправити, якщо щось пішло не так. Для деяких соусів, особливо для м'ясних страв, потрібно багато інгредієнтів. А є дуже прості, бюджетні універсальні, з якими можна впоратися дуже швидко.

Рецептом такого соусу поділилася кулінарна блогерка kate.deliciouss на своїй сторінці в Instagram.

Яблучний соус до м'яса

"Соус - це крута штука. Він може надати новий смак страві, врятувати страву, якщо ви десь накосячили. Цей соус відмінно підходить до м'яса, а особливо - до свинини. Ви можете подавати його разом із бужениною зі свинини, або просто запекти шматок м'яса та до нього соус", - зазначили кулінарка.

Складові:

  • Яблука очищені - 400 г
  • Вершкове масло - 50 г
  • Цукор - 75 г
  • Вода – 30 мл
  • Лимонний сік – 1 ст. ложка
  • мелена кориця - 1 г

Спосіб приготування:

У сотейник кладемо 50 г вершкового масла і ставимо на маленький вогонь, чекаємо, поки розтопиться.

Потім додаємо 400 г очищених та нарізаних кубиками яблук (беріть твердіші), 75 г цукру (бажано коричневого), 30 мл води.

Перемішуємо і тушкуємо 20 хвилин. Кришкою не накриваємо.

Потім додаємо 1 ст. ложку лимонного соку та 1 г меленої кориці.

Вимикаємо вогонь і даємо постояти 10 хвилин. Подаємо з м'ясом.

Цей соус можна зберігати у холодильнику до двох тижнів.

Фото: instagram.com/kate.deliciouss

До речі, раніше ми писали про те, як приготувати балаклійські оладки, якими пригощали ЗСУ.

А ще розповідали про те, як приготувати неймовірно смачні ліниві голубці.

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