Самый простой соус к любым мясным блюдам: готовится легко и стоит недорого

Яблочный соус к мясу

"Соус - это крутая штука. Он может придать новый вкус блюду, спасти блюдо, если вы где-то накосячили. Этот соус отлично походит к мясу, а особенно - к свинине. Вы можете подавать его вместе с бужениной из свинины, или просто запечь кусок мяса и к нему соус", - отметили кулинарка.

Ингредиенты:

Яблоки очищенные - 400 г

Сливочное масло - 50 г

Сахар - 75 г

Вода - 30 мл

Лимонный сок - 1 ст. ложка

Молотая корица - 1 г

Способ приготовления:

В сотейник кладем 50 г сливочного масла и ставим на маленький огонь, ждем пока растопится.

Потом добавляем 400 г очищенных и нарезанных кубиками яблок (берите более твердые), 75 г сахара (желательно коричневого), 30 мл воды.

Перемешиваем и тушим 20 минут. Крышкой не накрываем.

Потом добавляем 1 ст. ложку лимонного сока и 1 г молотой корицы.

Выключаем огонь и даем постоять минут 10. Подаем с мясом.

Этот соус можно хранить в холодильнике до двух недель.

Фото: instagram.com/kate.deliciouss