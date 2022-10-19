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Самый простой соус к любым мясным блюдам: готовится легко и стоит недорого

Как приготовить самый простой соус к мясу (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Соусы помогают дополнить любое блюдо, а в некоторых случаях еще и исправить, если что-то пошло не так. Для некоторых соусов, особенно для мясных блюд, нужно очень много ингредиентов. А есть совсем простые, бюджетные универсальные, с которыми можно справиться очень быстро.

Рецептом такого соуса поделилась кулинарный блогер kate.deliciouss на своей странице в Instagram.

Яблочный соус к мясу

"Соус - это крутая штука. Он может придать новый вкус блюду, спасти блюдо, если вы где-то накосячили. Этот соус отлично походит к мясу, а особенно - к свинине. Вы можете подавать его вместе с бужениной из свинины, или просто запечь кусок мяса и к нему соус", - отметили кулинарка.

Ингредиенты:

  • Яблоки очищенные - 400 г
  • Сливочное масло - 50 г
  • Сахар - 75 г
  • Вода - 30 мл
  • Лимонный сок - 1 ст. ложка
  • Молотая корица - 1 г

Способ приготовления:

В сотейник кладем 50 г сливочного масла и ставим на маленький огонь, ждем пока растопится.

Потом добавляем 400 г очищенных и нарезанных кубиками яблок (берите более твердые), 75 г сахара (желательно коричневого), 30 мл воды.

Перемешиваем и тушим 20 минут. Крышкой не накрываем.

Потом добавляем 1 ст. ложку лимонного сока и 1 г молотой корицы.

Выключаем огонь и даем постоять минут 10. Подаем с мясом.

Этот соус можно хранить в холодильнике до двух недель.

Фото: instagram.com/kate.deliciouss

Кстати, ранее мы писали о том, как приготовить балаклейские оладьи, которыми угощали ВСУ.

А еще рассказывали о том, как приготовить невероятно вкусные ленивые голубцы.

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