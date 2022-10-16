Балаклійські оладки, якими зустрічали ЗСУ: Клопотенко поділився унікальним рецептом
Відео, в якому мешканка Балаклії в Харківській області зустрічає ЗСУ з оладками, розлетілося всіма соціальними мережами та ЗМІ. Люди, які кілька місяців перебували в окупації, були готові поділитися з українськими військовими останнім.
Знаменитий кулінар Євген Клопотенко відшукав пані Наталю з Балаклеї та дізнався рецепт тих самих оладок, а потім поділився їм на своїй сторінці в Instagram.
"Ви вже чули їхню історію. Коли українські військові звільнили Балаклею, люди виходили їх зустрічати з обіймами та пригощати їжею, збиралися і повинні готувати собі їжу на багатті, готові поділитися останнім. Тому що українці. І це чудово", - написав кулінар.
Складові:
- Кефір 500 мл
- Сода – 1-1,5 ч. ложки
- Борошно - 320 г
- Рослинна олія – 1 ст. ложка
- Цукор – 2 ст. ложки
- Сіль - щіпка
Спосіб приготування:
Кефір підігріваєте та додаєте соду з цукром. Чекаєте на бульбашки. Потім додаєте олію і насипаєте борошно.
Замішує тісто, по консистенції як густа сметана. Даєте 15 хвилин постояти та смажте оладки на олії. А потім пригощаєте українських захисників, друзів та сусідів.
До речі, раніше ми розповідали, як зустрічали жителі Балаклії українських захисників.
А також писали, що Клопотенко дав рецепт печива, яке згадувалося в "Енеїді".