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Балаклійські оладки, якими зустрічали ЗСУ: Клопотенко поділився унікальним рецептом

Новость на русском →
Неділя 16 жовтня 2022 19:12
Балаклійські оладки, якими зустрічали ЗСУ: Клопотенко поділився унікальним рецептом Фото: Рецепт оладок з Балаклії, якими зустрічали ЗСУ (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Відео, в якому мешканка Балаклії в Харківській області зустрічає ЗСУ з оладками, розлетілося всіма соціальними мережами та ЗМІ. Люди, які кілька місяців перебували в окупації, були готові поділитися з українськими військовими останнім.

Знаменитий кулінар Євген Клопотенко відшукав пані Наталю з Балаклеї та дізнався рецепт тих самих оладок, а потім поділився їм на своїй сторінці в Instagram.

"Ви вже чули їхню історію. Коли українські військові звільнили Балаклею, люди виходили їх зустрічати з обіймами та пригощати їжею, збиралися і повинні готувати собі їжу на багатті, готові поділитися останнім. Тому що українці. І це чудово", - написав кулінар.

Складові:

  • Кефір 500 мл
  • Сода – 1-1,5 ч. ложки
  • Борошно - 320 г
  • Рослинна олія – 1 ст. ложка
  • Цукор – 2 ст. ложки
  • Сіль - щіпка

Спосіб приготування:

Кефір підігріваєте та додаєте соду з цукром. Чекаєте на бульбашки. Потім додаєте олію і насипаєте борошно.

Замішує тісто, по консистенції як густа сметана. Даєте 15 хвилин постояти та смажте оладки на олії. А потім пригощаєте українських захисників, друзів та сусідів.

До речі, раніше ми розповідали, як зустрічали жителі Балаклії українських захисників.

А також писали, що Клопотенко дав рецепт печива, яке згадувалося в "Енеїді".

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