Найпростіший шоколадний торт на Новий рік без випічки: дуже смачно!

Приготувати страви для новорічного столу зараз стало непросто, але є безліч рецептів, які допоможуть заощадити час та гроші. Наприклад, можна зробити смачний шоколадний торт, що готується без випічки.
Як його приготувати – читайте у нашому рецепті нижче.
Для основи:
Для крему:
Вершкове масло потрібно розтопити на паровій бані, щоб воно стало рідким. Якщо є електрика - можна скористатися мікрохвильовою піччю.
Печиво потрібно подрібнити, в ідеалі – скористайтеся блендером. Якщо немає можливості його включити, подрібніть за допомогою преса для картоплі або пляшки з плоским дном.
Далі крихту з печива потрібно змішати з маслом та дрібкою солі. Добре вимішати до однорідного стану. Масу викладаємо у форму, добре прим'яти й обов'язково робимо бортики. Основа для торта готова – помістіть її на 20-30 хвилин у холодне місце. Якщо є можливість – у морозильну камеру.
У скляному посуді змішуємо шоколад із вершками. Подрібніть плитку якнайбільше. На паровій бані підігріваємо суміш до повної готовності – щоб не було грудочок і шоколад повністю розтопився. Додаємо цукор, масло та ретельно перемішуємо.
Дістаємо форму з коржем та заливаємо середину шоколадним кремом. Ставимо торт у холодне місце на три години чи на ніч. Якщо є можливість – у морозилку. Потім посипаємо какао-порошком або цукровою пудрою – до смаку.
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