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Найпростіший шоколадний торт на Новий рік без випічки: дуже смачно!

Простий шоколадний торт без випічки (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати страви для новорічного столу зараз стало непросто, але є безліч рецептів, які допоможуть заощадити час та гроші. Наприклад, можна зробити смачний шоколадний торт, що готується без випічки.

Як його приготувати – читайте у нашому рецепті нижче.

Що вам знадобиться

Для основи:

  • Печиво здобне/цукрове/з какао - 100 г
  • Масло вершкове - 80-100 г
  • Сіль - щіпка

Для крему:

  • Шоколад темний (гіркий) – 200 г
  • Вершки 30% - 250 мл
  • Масло - 30-40 г
  • Цукор – 1 ст. ложка
  • Какао-порошок - для прикраси

Як приготувати торт:

Вершкове масло потрібно розтопити на паровій бані, щоб воно стало рідким. Якщо є електрика - можна скористатися мікрохвильовою піччю.

Печиво потрібно подрібнити, в ідеалі – скористайтеся блендером. Якщо немає можливості його включити, подрібніть за допомогою преса для картоплі або пляшки з плоским дном.

Далі крихту з печива потрібно змішати з маслом та дрібкою солі. Добре вимішати до однорідного стану. Масу викладаємо у форму, добре прим'яти й обов'язково робимо бортики. Основа для торта готова – помістіть її на 20-30 хвилин у холодне місце. Якщо є можливість – у морозильну камеру.

У скляному посуді змішуємо шоколад із вершками. Подрібніть плитку якнайбільше. На паровій бані підігріваємо суміш до повної готовності – щоб не було грудочок і шоколад повністю розтопився. Додаємо цукор, масло та ретельно перемішуємо.

Дістаємо форму з коржем та заливаємо середину шоколадним кремом. Ставимо торт у холодне місце на три години чи на ніч. Якщо є можливість – у морозилку. Потім посипаємо какао-порошком або цукровою пудрою – до смаку.

До речі, ми писали про те, які салати можна приготувати без світла і плити.

А ще розповідали про те, які помилки можуть пошкодити ваш новорічний салат "Олів'є".

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