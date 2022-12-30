Самый простой шоколадный торт на Новый год без выпечки: ну очень вкусно!

Приготовить блюда для новогоднего стола сейчас стало непросто, но есть множество рецептов, которые помогут сэкономить время и деньги. Например, можно сделать вкусный шоколадный торт, который готовится без выпечки.
Как его приготовить - читайте в нашем рецепте ниже.
Для основы:
Для крема:
Сливочное масло нужно растопить на паровой бане, чтобы оно стало жидким. Если есть электричество - можно воспользоваться микроволновкой.
Печенье нужно измельчить, в идеале - воспользуйтесь блендером. Если нет возможности его включить, то измельчите с помощью пресса для картофеля или бутылки с плоским дном.
Далее крошку из печенья нужно смешать с маслом и щепоткой соли. Хорошо вымешать до однородного состояния. Массу выкладываем в форму, хорошо приминаем и обязательно делаем бортики. Основа для торта готова - поместите ее на 20-30 минут в холодное место. Если есть возможность - в морозильную камеру.
В стеклянной посуде смешиваем шоколад со сливками. Измельчите плитку как можно больше. На паровой бане подогреваем смесь до полной готовности - чтобы не было комочков и шоколад полностью растопился. Добавляем сахар, масло и тщательно перемешиваем.
Достаем форму с коржом и заливаем середину шоколадным кремом. Ставим торт в холодное место на три часа или на ночь. Если есть возможность - в морозилку. Потом посыпаем какао-порошком или сахарной пудрой - по вкусу.
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