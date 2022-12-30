Найпростіший шоколадний торт на Новий рік без випічки: дуже смачно!

Приготувати страви для новорічного столу зараз стало непросто, але є безліч рецептів, які допоможуть заощадити час та гроші. Наприклад, можна зробити смачний шоколадний торт, що готується без випічки.

Як його приготувати – читайте у нашому рецепті нижче.

Що вам знадобиться

Для основи:

Печиво здобне/цукрове/з какао - 100 г

Масло вершкове - 80-100 г

Сіль - щіпка

Для крему:

Шоколад темний (гіркий) – 200 г

Вершки 30% - 250 мл

Масло - 30-40 г

Цукор – 1 ст. ложка

Какао-порошок - для прикраси

Як приготувати торт:

Вершкове масло потрібно розтопити на паровій бані, щоб воно стало рідким. Якщо є електрика - можна скористатися мікрохвильовою піччю.

Печиво потрібно подрібнити, в ідеалі – скористайтеся блендером. Якщо немає можливості його включити, подрібніть за допомогою преса для картоплі або пляшки з плоским дном.

Далі крихту з печива потрібно змішати з маслом та дрібкою солі. Добре вимішати до однорідного стану. Масу викладаємо у форму, добре прим'яти й обов'язково робимо бортики. Основа для торта готова – помістіть її на 20-30 хвилин у холодне місце. Якщо є можливість – у морозильну камеру.

У скляному посуді змішуємо шоколад із вершками. Подрібніть плитку якнайбільше. На паровій бані підігріваємо суміш до повної готовності – щоб не було грудочок і шоколад повністю розтопився. Додаємо цукор, масло та ретельно перемішуємо.

Дістаємо форму з коржем та заливаємо середину шоколадним кремом. Ставимо торт у холодне місце на три години чи на ніч. Якщо є можливість – у морозилку. Потім посипаємо какао-порошком або цукровою пудрою – до смаку.