Самый простой шоколадный торт на Новый год без выпечки: ну очень вкусно!

Приготовить блюда для новогоднего стола сейчас стало непросто, но есть множество рецептов, которые помогут сэкономить время и деньги. Например, можно сделать вкусный шоколадный торт, который готовится без выпечки.

Как его приготовить - читайте в нашем рецепте ниже.

Что вам понадобится

Для основы:

Печенье сдобное/сахарное/с какао - 100 г

Масло сливочное - 80-100 г

Соль - щепотка

Для крема:

Шоколад темный (горький) - 200 г

Сливки 30% - 250 мл

Масло - 30-40 г

Сахар - 1 ст. ложка

Какао-порошок - для украшения

Как приготовить торт:

Сливочное масло нужно растопить на паровой бане, чтобы оно стало жидким. Если есть электричество - можно воспользоваться микроволновкой.

Печенье нужно измельчить, в идеале - воспользуйтесь блендером. Если нет возможности его включить, то измельчите с помощью пресса для картофеля или бутылки с плоским дном.

Далее крошку из печенья нужно смешать с маслом и щепоткой соли. Хорошо вымешать до однородного состояния. Массу выкладываем в форму, хорошо приминаем и обязательно делаем бортики. Основа для торта готова - поместите ее на 20-30 минут в холодное место. Если есть возможность - в морозильную камеру.

В стеклянной посуде смешиваем шоколад со сливками. Измельчите плитку как можно больше. На паровой бане подогреваем смесь до полной готовности - чтобы не было комочков и шоколад полностью растопился. Добавляем сахар, масло и тщательно перемешиваем.

Достаем форму с коржом и заливаем середину шоколадным кремом. Ставим торт в холодное место на три часа или на ночь. Если есть возможность - в морозилку. Потом посыпаем какао-порошком или сахарной пудрой - по вкусу.