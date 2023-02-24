Найпростіший рецепт пирога Снікерс, який під силу навіть початківцям (відео)

Смачно приготувати торт Снікерс вдається не кожній господині. А от його простіший варіант у вигляді пирога під силу навіть початківцям.

Рецептом пирога Снікерс поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.

Рецепт пирога Снікерс "Шоколадний пиріг Снікерс настільки смачний, що одного шматочку вам точно буде замало", - говорить кулінар. Інгредієнти: 2 яйця

200 г цукру

50 г какао

250 мл молока

250 г борошна

10 г розпушувача

60 мл олії

60 г розтопленого масла

ваніль по бажанню

глазур 180 г (2 плитки шоколаду темного і молочного), 100 г арахісу солоного, 2 ст.л. олії Як приготувати З‘єднайте всі інгредієнти вінчиком у мисці. Випікайте тісто на рівні нижче середнього - 45-50 хвилин при 180 градусах. Після випікання зубочисткою перевірте пиріг на готовність. Тоді охолодіть. Шоколад з‘єднайте з олією, розтопіть, додайте подрібнений арахіс, покрийте пиріг, охолодіть до застигання глазурі. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СМАЧНІ ДОМАШНІ РЕЦЕПТИ (@anny.cooking)