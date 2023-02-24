Найпростіший рецепт пирога Снікерс, який під силу навіть початківцям (відео)
Смачно приготувати торт Снікерс вдається не кожній господині. А от його простіший варіант у вигляді пирога під силу навіть початківцям.
Рецептом пирога Снікерс поділилась кулінарний блогер Anny Cooking на своїй сторінці в Instagram.
Рецепт пирога Снікерс
"Шоколадний пиріг Снікерс настільки смачний, що одного шматочку вам точно буде замало", - говорить кулінар.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 200 г цукру
- 50 г какао
- 250 мл молока
- 250 г борошна
- 10 г розпушувача
- 60 мл олії
- 60 г розтопленого масла
- ваніль по бажанню
- глазур 180 г (2 плитки шоколаду темного і молочного), 100 г арахісу солоного, 2 ст.л. олії
Як приготувати
З‘єднайте всі інгредієнти вінчиком у мисці.
Випікайте тісто на рівні нижче середнього - 45-50 хвилин при 180 градусах.
Після випікання зубочисткою перевірте пиріг на готовність. Тоді охолодіть.
Шоколад з‘єднайте з олією, розтопіть, додайте подрібнений арахіс, покрийте пиріг, охолодіть до застигання глазурі.
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