Найпростіший ягідний пиріг, який не треба навіть замішувати

Щоб спекти смачнющий пиріг, не обов'язково довго возитися з тістом. Візьміть трохи ягід, борошна, масла і ягідний шедевр готовий!
Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі YouTube.
Змішайте в мисці сухі інгредієнти: просіяне борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач, сіль.
Додайте вершкове масло і перемніть все руками. Має вийти крихта, в якій нема сухого борошно.
Присипте ягоди цукром і кукурудзяним крохмалем. Перемішайте все до однорідності. Ягоди мають пустити сік.
Поділіть тісто на дві рівні частини: першу викладіть рівним шаром у форму і сформуйте бортик.
Викладіть зверху ягоди і присипте другою частиною тіста.
Випікати треба в розігрітій духовці 45-50 хвилин при 190 градусах.
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