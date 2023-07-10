RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самый простой ягодный пирог, который не нужно даже замешивать

Как приготовить простой пирог (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы испечь вкусный пирог, не обязательно долго возиться с тестом. Возьмите немного ягод, муки, масла и ягодный шедевр готов!

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.

Составляющие:

  • Мука - 280 г
  • Сливочное масло - 140 г
  • Сахар - 80 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Соль - щепотка
  • Ягоды - 600 г
  • Сахар для ягод - по вкусу (60-100 г в зависимости от кислоты ягод)
  • Кукурузный крахмал - 25-30 г

Приготовление шаг за шагом

Смешайте в миске сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, соль.

Добавьте сливочное масло и перемните все руками. Должна получиться крошка, в которой нет сухой муки.

Присыпьте ягоды сахаром и кукурузным крахмалом. Перемешайте все до однородности. Ягоды должны пустить сок.

Разделите тесто на две равные части: первую выложите ровным слоем в форму и сформуйте бортик.

Выложите сверху ягоды и присыпьте второй частью теста.

Выпекать нужно в разогретой духовке 45-50 минут при 190 градусах.

Раньше мы писали, как испечь медовик по забытому рецепту.

Также читайте, как приготовить польское мороженое по рецепту украинской кулинарки.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепткулінаркаРецепты