Самый простой ягодный пирог, который не нужно даже замешивать

Чтобы испечь вкусный пирог, не обязательно долго возиться с тестом. Возьмите немного ягод, муки, масла и ягодный шедевр готов!

Составляющие:

Мука - 280 г

Сливочное масло - 140 г

Сахар - 80 г

Ванильный сахар - 10 г

Разрыхлитель - 1 ч. л.

Соль - щепотка

Ягоды - 600 г

Сахар для ягод - по вкусу (60-100 г в зависимости от кислоты ягод)

Кукурузный крахмал - 25-30 г

Приготовление шаг за шагом

Смешайте в миске сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, соль.

Добавьте сливочное масло и перемните все руками. Должна получиться крошка, в которой нет сухой муки.

Присыпьте ягоды сахаром и кукурузным крахмалом. Перемешайте все до однородности. Ягоды должны пустить сок.

Разделите тесто на две равные части: первую выложите ровным слоем в форму и сформуйте бортик.

Выложите сверху ягоды и присыпьте второй частью теста.

Выпекать нужно в разогретой духовке 45-50 минут при 190 градусах.