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Самый простой ягодный пирог, который не нужно даже замешивать

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Понедельник 10 июля 2023 08:01
Самый простой ягодный пирог, который не нужно даже замешивать Как приготовить простой пирог (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы испечь вкусный пирог, не обязательно долго возиться с тестом. Возьмите немного ягод, муки, масла и ягодный шедевр готов!

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.

Составляющие:

  • Мука - 280 г
  • Сливочное масло - 140 г
  • Сахар - 80 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Соль - щепотка
  • Ягоды - 600 г
  • Сахар для ягод - по вкусу (60-100 г в зависимости от кислоты ягод)
  • Кукурузный крахмал - 25-30 г

Приготовление шаг за шагом

Смешайте в миске сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, соль.

Добавьте сливочное масло и перемните все руками. Должна получиться крошка, в которой нет сухой муки.

Присыпьте ягоды сахаром и кукурузным крахмалом. Перемешайте все до однородности. Ягоды должны пустить сок.

Разделите тесто на две равные части: первую выложите ровным слоем в форму и сформуйте бортик.

Выложите сверху ягоды и присыпьте второй частью теста.

Выпекать нужно в разогретой духовке 45-50 минут при 190 градусах.

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