Самый простой ягодный пирог, который не нужно даже замешивать
Чтобы испечь вкусный пирог, не обязательно долго возиться с тестом. Возьмите немного ягод, муки, масла и ягодный шедевр готов!
Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале YouTube.
Составляющие:
- Мука - 280 г
- Сливочное масло - 140 г
- Сахар - 80 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Соль - щепотка
- Ягоды - 600 г
- Сахар для ягод - по вкусу (60-100 г в зависимости от кислоты ягод)
- Кукурузный крахмал - 25-30 г
Приготовление шаг за шагом
Смешайте в миске сухие ингредиенты: просеянную муку, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель, соль.
Добавьте сливочное масло и перемните все руками. Должна получиться крошка, в которой нет сухой муки.
Присыпьте ягоды сахаром и кукурузным крахмалом. Перемешайте все до однородности. Ягоды должны пустить сок.
Разделите тесто на две равные части: первую выложите ровным слоем в форму и сформуйте бортик.
Выложите сверху ягоды и присыпьте второй частью теста.
Выпекать нужно в разогретой духовке 45-50 минут при 190 градусах.
Раньше мы писали, как испечь медовик по забытому рецепту.
Также читайте, как приготовить польское мороженое по рецепту украинской кулинарки.