Найпростіші способи, які допоможуть зробити волосся об'ємним і пухнастим

Тільки відповідний шампунь

Вибирайте для догляду за волоссям лише засоби професійної косметики. І обов'язково підберіть той шампунь, який підходить вашому волоссю. Іноді зміною шампуню можна вирішити відразу багато проблем.

Не наносите кондиціонер і маски на коріння

Кондиціонери, якими ви користуєтесь після миття волосся, потрібно наносити лише на кінчики. Якщо ви нанесете його на всю довжину або на коріння - то волосся швидко почне забруднюватися, а об'єму не буде зовсім. Майже всі засоби для волосся їх обтяжують, а значить - домогтися пухнастості буде складно.

Сушіть волосся головою вниз

Просто опустіть голову вниз і спрямуйте тепле повітря фена на коріння волосся. Навіть такий простий спосіб допоможе зробити волосся більш об'ємним і пухнастим.

Зробіть пучок на голові

Зав'яжіть на ніч волосся у високий хвіст і закрутіть його в пучок. Він не заважатиме вам спати, а вранці ваша зачіска буде пишною.

Використовуйте м'які бігуді

Цим способом користувалися ще наші бабусі. Накрутіть пасма від коріння на м'які бігуді та залиште на ніч. Зранку ваша зачіска буде об'ємною.