Допоможе запобігти появі сивини: вчені назвали справжню причину сивого волосся

У новому дослідженні вчені назвали причину, чому люди схильні сивіти з віком. Виявилося, що деякі стовбурові клітини, що здатні переміщатися між зонами росту у волосяних фолікулах, з віком застрягають і втрачають здатність дозрівати та зберігати природний колір волосся.

Що провокує сивину

Як говориться в дослідженні, стовбурові клітини меланоцитів (McSCs) напрочуд пластичні. Це означає, що під час нормального росту волосся такі клітини постійно переміщаються по осі зрілості між відсіками волосяного фолікула, що розвивається.

Саме всередині цих компартментів McSCs зазнають впливу різних рівнів білкових сигналів, що впливають на зрілість.

Дослідники виявили, що в міру того, як волосся старіє, випадає, а потім неодноразово відростає (що є звичайним процесом), все більше McSC застряє в компартменті стовбурових клітин, що зветься опуклістю волосяного фолікула.

Там вони залишаються, не дозрівають у транзитно-ампліфікуючому стані та не повертаються до свого вихідного розташування в зародковому компартменті, де білки підштовхнули б їх до регенерації пігментні клітини, щоб колір волосся відновлювався природним чином.

Дослідницька робота вчених з Медичної школи Гроссмана при Нью-Йоркському університеті була зосереджена на клітинах шкіри мишей, які відповідають за колір хутра.

Можливість запобігання посивінню

"Наше дослідження доповнює наше базове розуміння того, як стовбурові клітини меланоцитів впливають на зафарбовування волосся. Виявлені механізми підвищують ймовірність того, що таке ж фіксоване положення стовбурових клітин меланоцитів може існувати у людей", - говорить доктор філософії, науковий співробітник NYU Langone Health та провідний дослідник Ці Сун.

Він додав, що якщо це дійсно так, дані "являють собою потенційний шлях для відвернення або запобігання посидінню волосся людини, допомагаючи клітинам, що застрягли, знову переміщатися між відділами волосяного фолікула, що розвиваються".

"Саме втрата "хамелеоноподібної" функції у стовбурових клітинах меланоцитів може бути причиною посидіння та втрати кольору волосся. Ці результати показують, що рухливість стовбурових клітин меланоцитів та оборотне диференціювання є ключем до підтримки здоров'я та кольору волосся", - сказала старший дослідник, професор кафедри біології NYU Langone Health Маюмі Іто.

Тепер команда планує досліджувати способи відновлення рухливості McSCs або фізичного переміщення їх назад у зародковий відсік, де вони можуть виробляти пігмент.