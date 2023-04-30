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Перукар назвав ідеальні стрижки для жінок за 40 років: фотоприклади

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Неділя 30 квітня 2023 19:02
Перукар назвав ідеальні стрижки для жінок за 40 років: фотоприклади Яку стрижку найкраще робити жінкам за 40 років (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Для кожного віку є свої найкращі стрижки, які додають шарму жінці. А от невдало підібраний варіант навпаки може створити недолугий вигляд.

Про те, які стрижки найкраще підходять жінкам після 40 років, пише Express.

Багатошаровий боб

Джастін Хікокс - перукар із понад 25-річним досвідом, розповів, яка стрижка найбільше подобається жінкам, старше 40 років.

Експерт-стиліст заявив, що багатошаровий боб є беззаперечним фаворитом. При цьому він наголосив, що є різні варіанти стрижки. Наприклад, боб із рівним зрізом (його ще називають тупим) більше підходить молодшим жінкам.

За словами перукаря, тупий боб ризикує створити форму трикутника від маківки до низу голови, притягуючи очі вниз. А багатошаровий боб може пом’якшити це, додаючи більше об’єму верху.

Перукар назвав ідеальні стрижки для жінок за 40 років: фотоприкладиСтрижка багатошаровий боб (скриншот сайту presa.com.ua)

Піксі або піксі-боб

Наступна стрижка призначена для тих, хто досить сміливий, щоб зробити коротше волосся, ніж при багатошаровому бобі. Це стрижка піксі або піксі-боб.

При ній залишається невелика довжина зверху плюс звуження з боків, що створює справді шикарний образ. Ці дві зачіски роблять об’єм на скронях.

Джастін зауважив, що цей образ створює ілюзію підтяжки обличчя. Створюючи обсяг на скронях, жінки можуть підкреслити структуру щік і набагато більше підняти обличчя.

Перукар назвав ідеальні стрижки для жінок за 40 років: фотоприкладиСтрижка піксі або піксі-боб (скриншот сайту style.pibig.info)

Раніше ми розповідали про те, як підібрати стрижку під тип обличчя та фігури.

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