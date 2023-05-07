Самые простые способы, которые помогут сделать волосы объемными и пушистыми

Придать объем волосам бывает очень сложно и приходится тратить много времени и различных косметических средств для этого. И даже при использовании пенки, лака и геля, длинные волосы могут быстро потерять свой объем.
Какие способы помогут сделать прическу пушистой и объемной - читайте ниже.
Выбирайте для ухода за волосами только средства профессиональной косметики. И обязательно подберите тот шампунь, который подходит вашим волосам. Порой сменой шампуня можно решить сразу много проблем.
Кондиционеры, которыми вы пользуетесь после мытья волос, нужно наносить только на кончики. Если вы нанесете его на всю длину или на корни - то волосы быстро начнут загрязняться, а объема не будет совершенно. Почти все средства для волос их утяжеляют, а значит - добиться пушистости будет сложно.
Просто опустите голову вниз и направьте теплый воздух фена на корни волос. Даже такой простой способ поможет сделать волосы более объемными и пушистыми.
Завяжите на ночь волосы в высокий хвост и закрутите его в пучок. Он не будет мешать вам спать, а утром ваша прическа будет пышной.
Этим способом пользовались еще наши бабушки. Накрутите пряди от корней на мягкие бигуди и оставьте на ночь. Утром ваша прическа будет объемной.
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