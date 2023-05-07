Найпростіші способи, які допоможуть зробити волосся об'ємним і пухнастим
Надати об'єму волоссю буває дуже складно і доводиться витрачати багато часу і різних косметичних засобів для цього. І навіть при використанні пінки, лаку та гелю, довге волосся може швидко втратити свій об'єм.
Які способи допоможуть зробити зачіску пухнастою та об'ємною – читайте нижче.
Тільки відповідний шампунь
Вибирайте для догляду за волоссям лише засоби професійної косметики. І обов'язково підберіть той шампунь, який підходить вашому волоссю. Іноді зміною шампуню можна вирішити відразу багато проблем.
Не наносите кондиціонер і маски на коріння
Кондиціонери, якими ви користуєтесь після миття волосся, потрібно наносити лише на кінчики. Якщо ви нанесете його на всю довжину або на коріння - то волосся швидко почне забруднюватися, а об'єму не буде зовсім. Майже всі засоби для волосся їх обтяжують, а значить - домогтися пухнастості буде складно.
Сушіть волосся головою вниз
Просто опустіть голову вниз і спрямуйте тепле повітря фена на коріння волосся. Навіть такий простий спосіб допоможе зробити волосся більш об'ємним і пухнастим.
Зробіть пучок на голові
Зав'яжіть на ніч волосся у високий хвіст і закрутіть його в пучок. Він не заважатиме вам спати, а вранці ваша зачіска буде пишною.
Використовуйте м'які бігуді
Цим способом користувалися ще наші бабусі. Накрутіть пасма від коріння на м'які бігуді та залиште на ніч. Зранку ваша зачіска буде об'ємною.
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