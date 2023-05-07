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Самые простые способы, которые помогут сделать волосы объемными и пушистыми

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Воскресенье 07 мая 2023 10:03
Самые простые способы, которые помогут сделать волосы объемными и пушистыми Как сделать волосы объемным и пушистыми (фото: freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Придать объем волосам бывает очень сложно и приходится тратить много времени и различных косметических средств для этого. И даже при использовании пенки, лака и геля, длинные волосы могут быстро потерять свой объем.

Какие способы помогут сделать прическу пушистой и объемной - читайте ниже.

Только подходящий шампунь

Выбирайте для ухода за волосами только средства профессиональной косметики. И обязательно подберите тот шампунь, который подходит вашим волосам. Порой сменой шампуня можно решить сразу много проблем.

Не наносите кондиционер и маски на корни

Кондиционеры, которыми вы пользуетесь после мытья волос, нужно наносить только на кончики. Если вы нанесете его на всю длину или на корни - то волосы быстро начнут загрязняться, а объема не будет совершенно. Почти все средства для волос их утяжеляют, а значит - добиться пушистости будет сложно.

Сушите волосы головой вниз

Просто опустите голову вниз и направьте теплый воздух фена на корни волос. Даже такой простой способ поможет сделать волосы более объемными и пушистыми.

Сделайте пучок на голове

Завяжите на ночь волосы в высокий хвост и закрутите его в пучок. Он не будет мешать вам спать, а утром ваша прическа будет пышной.

Используйте мягкие бигуди

Этим способом пользовались еще наши бабушки. Накрутите пряди от корней на мягкие бигуди и оставьте на ночь. Утром ваша прическа будет объемной.

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