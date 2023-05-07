Самые простые способы, которые помогут сделать волосы объемными и пушистыми
Придать объем волосам бывает очень сложно и приходится тратить много времени и различных косметических средств для этого. И даже при использовании пенки, лака и геля, длинные волосы могут быстро потерять свой объем.
Какие способы помогут сделать прическу пушистой и объемной - читайте ниже.
Только подходящий шампунь
Выбирайте для ухода за волосами только средства профессиональной косметики. И обязательно подберите тот шампунь, который подходит вашим волосам. Порой сменой шампуня можно решить сразу много проблем.
Не наносите кондиционер и маски на корни
Кондиционеры, которыми вы пользуетесь после мытья волос, нужно наносить только на кончики. Если вы нанесете его на всю длину или на корни - то волосы быстро начнут загрязняться, а объема не будет совершенно. Почти все средства для волос их утяжеляют, а значит - добиться пушистости будет сложно.
Сушите волосы головой вниз
Просто опустите голову вниз и направьте теплый воздух фена на корни волос. Даже такой простой способ поможет сделать волосы более объемными и пушистыми.
Сделайте пучок на голове
Завяжите на ночь волосы в высокий хвост и закрутите его в пучок. Он не будет мешать вам спать, а утром ваша прическа будет пышной.
Используйте мягкие бигуди
Этим способом пользовались еще наши бабушки. Накрутите пряди от корней на мягкие бигуди и оставьте на ночь. Утром ваша прическа будет объемной.
Кстати, ранее мы писали о том, что парикмахер назвал идеальные стрижки для женщин старше 40 лет.
А еще рассказывали о том, ученые назвали настоящую причину седых волос.