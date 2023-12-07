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Найпростіші ліниві хачапурі за 20 хвилин: максимум смаку при мінімумі продуктів

Як зробити лінивий хачапурі (кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати прості ліниві хачапурі можна буквально за 15-20 хвилин. Вони відмінно втамують голод або стануть ситним сніданком. А ще такі хачапурі можна взяти з собою на прогулянку чи у дорогу.

Як зробити найпростіші ліниві хачапурі на сковорідці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео "Смачної хати" у Telegram.

Що вам знадобиться

  • Борошно - 80 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Молоко - 100 мл.
  • Сир твердий - 150 г
  • Сіль - до свого смаку
  • Часник - 1-2 зубчики
  • Розпушувач - ½ ч. ложки
  • Масло вершкове або рослинна олія - змастити сковороду.

Спосіб приготування:

Яйце збийте з сіллю, додайте туди молоко і перемішайте. Натріть сир на тертці - можна взяти сулугуні або звичайний твердий сир.

Додайте сир в масу з молоком і яйцем і добре перемішайте. Додайте борошно і знову вимішайте. Також додайте подрібнений часник. Можна також додати дрібно нарізану зелень, кріп та цибулю або базилік. 

Розігрійте сковороду, додайте масло, а потім вилийте суміш і акуратно розрівняйте ложкою або лопаткою.

Смажити потрібно 7-8 хвилин на середньому вогні та під закритою кришкою. А потім переверніть за допомогою лопатки та просмажте ще 5-7 хвилин.

Ось все - лінивий хачапурі готовий. Викладіть його на тарілку, дайте 2-3 хвилини охолонути та ріжте ножем на трикутники, як піцу.

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