Найпростіші ліниві хачапурі за 20 хвилин: максимум смаку при мінімумі продуктів

Приготувати прості ліниві хачапурі можна буквально за 15-20 хвилин. Вони відмінно втамують голод або стануть ситним сніданком. А ще такі хачапурі можна взяти з собою на прогулянку чи у дорогу.
Як зробити найпростіші ліниві хачапурі на сковорідці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео "Смачної хати" у Telegram.
Яйце збийте з сіллю, додайте туди молоко і перемішайте. Натріть сир на тертці - можна взяти сулугуні або звичайний твердий сир.
Додайте сир в масу з молоком і яйцем і добре перемішайте. Додайте борошно і знову вимішайте. Також додайте подрібнений часник. Можна також додати дрібно нарізану зелень, кріп та цибулю або базилік.
Розігрійте сковороду, додайте масло, а потім вилийте суміш і акуратно розрівняйте ложкою або лопаткою.
Смажити потрібно 7-8 хвилин на середньому вогні та під закритою кришкою. А потім переверніть за допомогою лопатки та просмажте ще 5-7 хвилин.
Ось все - лінивий хачапурі готовий. Викладіть його на тарілку, дайте 2-3 хвилини охолонути та ріжте ножем на трикутники, як піцу.
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