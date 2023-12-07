Найпростіші ліниві хачапурі за 20 хвилин: максимум смаку при мінімумі продуктів

Що вам знадобиться

Борошно - 80 г

Яйце - 1 шт.

Молоко - 100 мл.

Сир твердий - 150 г

Сіль - до свого смаку

Часник - 1-2 зубчики

Розпушувач - ½ ч. ложки

Масло вершкове або рослинна олія - змастити сковороду.

Спосіб приготування:

Яйце збийте з сіллю, додайте туди молоко і перемішайте. Натріть сир на тертці - можна взяти сулугуні або звичайний твердий сир.

Додайте сир в масу з молоком і яйцем і добре перемішайте. Додайте борошно і знову вимішайте. Також додайте подрібнений часник. Можна також додати дрібно нарізану зелень, кріп та цибулю або базилік.

Розігрійте сковороду, додайте масло, а потім вилийте суміш і акуратно розрівняйте ложкою або лопаткою.

Смажити потрібно 7-8 хвилин на середньому вогні та під закритою кришкою. А потім переверніть за допомогою лопатки та просмажте ще 5-7 хвилин.

Ось все - лінивий хачапурі готовий. Викладіть його на тарілку, дайте 2-3 хвилини охолонути та ріжте ножем на трикутники, як піцу.