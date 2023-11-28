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Найсмачніший рецепт риби: ви точно її більше ніколи не смажитимете!

Вівторок 28 листопада 2023 07:55
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Найсмачніший рецепт риби: ви точно її більше ніколи не смажитимете! Найкращий спосіб приготування риби в духовці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Приготувати недорогі сорти риби зазвичай досить складно і найпростіший рецепт - смажити. Однак смажена риба швидко набридає і для здоров'я такий спосіб приготування не найкорисніший.

Як можна приготувати рибу за італійським рецептом дуже смачно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".

Що вам знадобиться:

  • Риба хек - 2 шт.
  • Цукор - 1 ч. ложка
  • Сіль - ½ ч. ложки
  • Куркума - 1 ч. ложка
  • Паприка - 1 ч. ложка
  • Оливкова олія - 30 мл
  • Соєвий соус - 50 мл
  • Часник - 3 зубчики
  • Сік лимона
  • Селера
  • Цибуля - 1 шт.
  • Помідори черрі

Як приготувати смачний запечений хек

Очищаємо рибу від голови, зябер та плавників. Нарізаємо великими шматками. Видаляємо з риби нутрощі та чорну плівку. Робимо зовні невеликі ромбоподібні надрізи.

Найсмачніший рецепт риби: ви точно її більше ніколи не смажитимете!

Робимо надрізи на рибі (скриншот)

Беремо миску, насипаємо в неї сіль, куркуму, паприку, вливаємо оливкову олію, соєвий соус та лимонний сік, перемішуємо. Пропускаємо часник через прес і також додаємо в суміш спецій.

Рибу кладемо в целофановий пакет, вливаємо туди суміш спецій. Герметично запечатуємо та кілька разів струшуємо, щоб спеції рівномірно розподілилися. Залишаємо рибу в пакеті для маринування на 30 хвилин.

Найсмачніший рецепт риби: ви точно її більше ніколи не смажитимете!

Маринуємо рибу в пакеті (скриншот)

Поки риба маринується, чистимо і шаткуємо селеру. Викладаємо у форму для запікання. Далі на подушку з селери кладемо хек. Робимо на помідорах розрізи хрестом, кладемо їх між рибними шматочками. Поливаємо страву сумішшю для маринування.

Найсмачніший рецепт риби: ви точно її більше ніколи не смажитимете!

Запікаємо рибу з овочами (скриншот)

Ставимо рибу в духовку на 180 градусів і запікаємо 30 хвилин, накривши пергаментом. Подавати можна із рисом.

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