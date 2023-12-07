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Самые простые ленивые хачапури за 20 минут: максимум вкуса при минимуме продуктов

Как сделать ленивый хачапури (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить простые ленивые хачапури можно буквально за 15-20 минут. Они отлично утолят голод или станут сытным завтраком. А еще такие хачапури можно взять с собой на прогулку или в дорогу

Как сделать самые простые ленивые хачапури на сковороде, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Вкусного дома" в Telegram.

Что вам понадобится

  • Мука - 80 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Молоко - 100 мл.
  • Сыр твердый - 150 г
  • Соль - по своему вкусу
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Разрыхлитель - ½ ч. ложки
  • Масло сливочное или растительное масло - смазать сковороду.

Способ приготовления:

Яйцо взбейте с солью, добавьте молоко и перемешайте. Натрите сыр на терке –- можно взять сулугуни или обычный твердый сыр.

Добавьте сыр в массу с молоком и яйцом и хорошо перемешайте. Добавьте муку и снова вымешайте. Также добавьте измельченный чеснок. Можно добавить мелко нарезанную зелень, укроп и лук или базилик.

Разогрейте сковороду, добавьте масло, затем вылейте смесь и аккуратно разровняйте ложкой или лопаткой.

Жарить нужно 7-8 минут на среднем огне и под закрытой крышкой. Затем переверните с помощью лопатки и прожарьте еще 5-7 минут.

Вот и все - ленивый хачапури готов. Выложите его на тарелку, дайте 2-3 минуты остыть и режьте ножом на треугольники, как пиццу.

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