Самые простые ленивые хачапури за 20 минут: максимум вкуса при минимуме продуктов

Что вам понадобится

Мука - 80 г

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 100 мл.

Сыр твердый - 150 г

Соль - по своему вкусу

Чеснок - 1-2 зубчика

Разрыхлитель - ½ ч. ложки

Масло сливочное или растительное масло - смазать сковороду.

Способ приготовления:

Яйцо взбейте с солью, добавьте молоко и перемешайте. Натрите сыр на терке –- можно взять сулугуни или обычный твердый сыр.

Добавьте сыр в массу с молоком и яйцом и хорошо перемешайте. Добавьте муку и снова вымешайте. Также добавьте измельченный чеснок. Можно добавить мелко нарезанную зелень, укроп и лук или базилик.

Разогрейте сковороду, добавьте масло, затем вылейте смесь и аккуратно разровняйте ложкой или лопаткой.

Жарить нужно 7-8 минут на среднем огне и под закрытой крышкой. Затем переверните с помощью лопатки и прожарьте еще 5-7 минут.

Вот и все - ленивый хачапури готов. Выложите его на тарелку, дайте 2-3 минуты остыть и режьте ножом на треугольники, как пиццу.