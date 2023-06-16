Найпростіше цукрове печиво майже з нічого: гора смаколиків за 26 грн

Щоб приготувати купу смачного печива для всієї родини, не треба витрачати багато грошей і купувати дорогі інгредієнти. Достатньо простих базових продуктів і трішки вільного часу.
Рецептом смачного печива поділилась кулінарка з YouTube-каналу "ТІАНА готувати просто".
Усього: 26 грн.
*Вартість розрахована на вказану в рецепті кількість продукту. Ціни взяті з мережі АТБ та сайту OLX (смалець) станом на 16 червня 2023 року.
Змішайте яйце з цукром та сіллю за допомогою вінчика. Додайте смалець і олію. Все перемішайте до однорідності.
Потім додайте ванілін, борошно і розпушувач.
Замісіть круте пісочне печиво.
Розділіть готове тісто на чотири частини і сформуйте з кожної ковбаски. Наріжте їх на печиво, викладіть на деко, встелене пергаментом.
Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 хвилин.
Готове печиво за бажанням присипте цукровою пудрою.
Раніше ми писали, чи обов'язково просіювати борошно для випічки.
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