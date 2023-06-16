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Найпростіше цукрове печиво майже з нічого: гора смаколиків за 26 грн

Як недорого приготувати смачне печиво (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Щоб приготувати купу смачного печива для всієї родини, не треба витрачати багато грошей і купувати дорогі інгредієнти. Достатньо простих базових продуктів і трішки вільного часу.

Рецептом смачного печива поділилась кулінарка з YouTube-каналу "ТІАНА готувати просто".

Інгредієнти:

  • яйце - 1 шт. (4 грн)
  • цукор - 90 г (3 грн)
  • сіль 1/4 чайної ложки
  • смалець - 30 г (3 грн)
  • соняшникова олія - 50 мл (3 грн)
  • ванілін (5 грн)
  • борошно - 220 г (4 грн)
  • розпушувач - 6 г (4 грн)

Усього: 26 грн.

*Вартість розрахована на вказану в рецепті кількість продукту. Ціни взяті з мережі АТБ та сайту OLX (смалець) станом на 16 червня 2023 року.

Покрокове приготування

Змішайте яйце з цукром та сіллю за допомогою вінчика. Додайте смалець і олію. Все перемішайте до однорідності.

Потім додайте ванілін, борошно і розпушувач.

Замісіть круте пісочне печиво.

Розділіть готове тісто на чотири частини і сформуйте з кожної ковбаски. Наріжте їх на печиво, викладіть на деко, встелене пергаментом.

Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 15 хвилин.

Готове печиво за бажанням присипте цукровою пудрою.

Раніше ми писали, чи обов'язково просіювати борошно для випічки.

Також читайте, як приготувати японський "бавовняний" бісквіт з найпростіших продуктів.

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