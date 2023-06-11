Японський "бавовняний" бісквіт з найпростіших продуктів: секретний рецепт пирога
Японський бісквіт, який ще називаються "бавовняним", готується з простих українських продуктів. Але на виході ви отримаєте неймовірно пухкий і ніжний десерт, який просто тане в роті і з'їдається до останньої крихти.
Рецепт дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Складники на форму 20 см:
- 115 г борошна
- 115 г вершкового масла
- 115 г молока
- 115 г цукру
- 7 білків
- 7 жовтків
- ваніль (за смаком)
Спосіб приготування
Відділіть білки від жовтків, просійте борошно.
Додайте в сотейник м'яке вершкове масло і влийте молоко. Підігрівайте на маленькому вогні постійно помішуючи. До кипіння доводити не можна.
Змішайте отриману суміш масла й молока з просіяним борошном. Введіть в неї один за одним жовтки. Додайте ванільний цукор.
Збийте міксером в піну білки, поступово вводячи цукор.
Змішайте акуратно білки з жовтковою масою.
Випікайте у вистеленій пергаментом формі протягом години при температурі 150 градусів.
Обов'язково додайте на піддон гарячу воду, щоб була водяна баня. Охолодіть бісквіт на решітці.
І пам'ятайте, що духовку, в якій печеться бісквіт, відкривати не можна перші 20 хвилин.
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