Японський "бавовняний" бісквіт з найпростіших продуктів: секретний рецепт пирога

Японський бісквіт, який ще називаються "бавовняним", готується з простих українських продуктів. Але на виході ви отримаєте неймовірно пухкий і ніжний десерт, який просто тане в роті і з'їдається до останньої крихти.

Рецепт дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Складники на форму 20 см:

115 г борошна

115 г вершкового масла

115 г молока

115 г цукру

7 білків

7 жовтків

ваніль (за смаком)

Спосіб приготування

Відділіть білки від жовтків, просійте борошно.

Додайте в сотейник м'яке вершкове масло і влийте молоко. Підігрівайте на маленькому вогні постійно помішуючи. До кипіння доводити не можна.

Змішайте отриману суміш масла й молока з просіяним борошном. Введіть в неї один за одним жовтки. Додайте ванільний цукор.

Збийте міксером в піну білки, поступово вводячи цукор.

Змішайте акуратно білки з жовтковою масою.

Випікайте у вистеленій пергаментом формі протягом години при температурі 150 градусів.

Обов'язково додайте на піддон гарячу воду, щоб була водяна баня. Охолодіть бісквіт на решітці.

І пам'ятайте, що духовку, в якій печеться бісквіт, відкривати не можна перші 20 хвилин.