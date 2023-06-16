Самое простое сахарное печенье почти из ничего: гора вкуснятины за 26 грн

Чтобы приготовить кучу вкусного печенья для всей семьи, не нужно тратить много денег и покупать дорогие ингредиенты. Достаточно простых базовых продуктов и немного свободного времени.
Рецептом вкусного печенья поделилась кулинарка с YouTube-канала "ТІАНА готувати просто".
Всего: 26 грн.
*Стоимость рассчитана на указанное в рецепте количество продукта. Цены взяты из сети АТБ и сайта OLX (смалец) по состоянию на 16 июня 2023 года.
Смешайте яйцо с сахаром и солью с помощью венчика. Добавьте смалец и масло. Все перемешайте до однородности.
Затем добавьте ванилин, муку и разрыхлитель.
Замесите крутое песочное печенье.
Разделите готовое тесто на четыре части и сформуйте из каждой колбаски. Нарежьте их на печенье, выложите на противень, устланный пергаментом.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.
Готовое печенье присыпьте по желанию сахарной пудрой.
Раньше мы писали, обязательно ли просеивать муку для выпечки.
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