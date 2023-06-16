Самое простое сахарное печенье почти из ничего: гора вкуснятины за 26 грн

Ингредиенты:

яйцо - 1 шт. (4 грн)

сахар - 90 г (3 грн)

соль - 1/4 чайной ложки

смалец - 30 г (3 грн)

подсолнечное масло - 50 мл (3 грн)

ванилин (5 грн)

мука - 220 г (4 грн)

разрыхлитель - 6 г (4 грн)

Всего: 26 грн.

*Стоимость рассчитана на указанное в рецепте количество продукта. Цены взяты из сети АТБ и сайта OLX (смалец) по состоянию на 16 июня 2023 года.

Пошаговое приготовление

Смешайте яйцо с сахаром и солью с помощью венчика. Добавьте смалец и масло. Все перемешайте до однородности.

Затем добавьте ванилин, муку и разрыхлитель.

Замесите крутое песочное печенье.

Разделите готовое тесто на четыре части и сформуйте из каждой колбаски. Нарежьте их на печенье, выложите на противень, устланный пергаментом.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.

Готовое печенье присыпьте по желанию сахарной пудрой.