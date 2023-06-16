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Самое простое сахарное печенье почти из ничего: гора вкуснятины за 26 грн

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Пятница 16 июня 2023 08:33
Самое простое сахарное печенье почти из ничего: гора вкуснятины за 26 грн Как недорого приготовить вкусное печенье (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Чтобы приготовить кучу вкусного печенья для всей семьи, не нужно тратить много денег и покупать дорогие ингредиенты. Достаточно простых базовых продуктов и немного свободного времени.

Рецептом вкусного печенья поделилась кулинарка с YouTube-канала "ТІАНА готувати просто".

Ингредиенты:

  • яйцо - 1 шт. (4 грн)
  • сахар - 90 г (3 грн)
  • соль - 1/4 чайной ложки
  • смалец - 30 г (3 грн)
  • подсолнечное масло - 50 мл (3 грн)
  • ванилин (5 грн)
  • мука - 220 г (4 грн)
  • разрыхлитель - 6 г (4 грн)

Всего: 26 грн.

*Стоимость рассчитана на указанное в рецепте количество продукта. Цены взяты из сети АТБ и сайта OLX (смалец) по состоянию на 16 июня 2023 года.

Пошаговое приготовление

Смешайте яйцо с сахаром и солью с помощью венчика. Добавьте смалец и масло. Все перемешайте до однородности.

Затем добавьте ванилин, муку и разрыхлитель.

Замесите крутое песочное печенье.

Разделите готовое тесто на четыре части и сформуйте из каждой колбаски. Нарежьте их на печенье, выложите на противень, устланный пергаментом.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.

Готовое печенье присыпьте по желанию сахарной пудрой.

Раньше мы писали, обязательно ли просеивать муку для выпечки.

Также читайте, как приготовить японский "хлопковый" бисквит из самых простых продуктов.

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