Самое простое сахарное печенье почти из ничего: гора вкуснятины за 26 грн
Чтобы приготовить кучу вкусного печенья для всей семьи, не нужно тратить много денег и покупать дорогие ингредиенты. Достаточно простых базовых продуктов и немного свободного времени.
Рецептом вкусного печенья поделилась кулинарка с YouTube-канала "ТІАНА готувати просто".
Ингредиенты:
- яйцо - 1 шт. (4 грн)
- сахар - 90 г (3 грн)
- соль - 1/4 чайной ложки
- смалец - 30 г (3 грн)
- подсолнечное масло - 50 мл (3 грн)
- ванилин (5 грн)
- мука - 220 г (4 грн)
- разрыхлитель - 6 г (4 грн)
Всего: 26 грн.
*Стоимость рассчитана на указанное в рецепте количество продукта. Цены взяты из сети АТБ и сайта OLX (смалец) по состоянию на 16 июня 2023 года.
Пошаговое приготовление
Смешайте яйцо с сахаром и солью с помощью венчика. Добавьте смалец и масло. Все перемешайте до однородности.
Затем добавьте ванилин, муку и разрыхлитель.
Замесите крутое песочное печенье.
Разделите готовое тесто на четыре части и сформуйте из каждой колбаски. Нарежьте их на печенье, выложите на противень, устланный пергаментом.
Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут.
Готовое печенье присыпьте по желанию сахарной пудрой.
Раньше мы писали, обязательно ли просеивать муку для выпечки.
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