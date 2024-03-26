Найпростіша запіканка з сиру та локшини: ситна страва для всієї сім'ї

Що вам знадобиться:

700 г сиру

3 жовтки + 1 для змащування

100 мл сметани

200 г цукру

1 пакетик ванільного цукру

Щіпка солі

Цедра лимона

200 г локшини

30 вершкового масла для змащування

Панірувальні сухарі

Як готувати запіканку з локшини та сиру

Відваріть локшину до готовності у підсоленій воді. В мисці з'єднуємо сир, жовтки, сіль, цедру лимона, цукор, ванільний цукор, сметану. Все збиваємо до моменту, поки маса стане однорідною.

Потім додаємо до маси локшину та знову все гарно перемішуємо лопаткою.

Підготуємо форму, в якій будемо запікати. Змащуємо її вершковим маслом, дно та стінки.

Зверху гарно присипаємо панірованими сухарями. Викладаємо всю масу і гарно вирівнюємо лопаткою по всій формі. Зверху змащуємо жовтком.

Розігріваємо духовку до 160-170 градусів і випікаємо запіканку 40-50 хвилин, до готовності. Після випікання запіканку охолоджуємо та нарізаємо на порції.