Самая простая запеканка из творога и лапши: сытное блюдо для всей семьи

Запеканка из лапши и творога – это отличное сочетание нежной текстуры с сытными продуктами. Такое блюдо подойдет как для завтрака, так и для ужина, оно понравится детям и взрослым. А приготовить ее – ну совсем легко.
Как готовить запеканку из творога и лапши, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео "Украинская кухня".
Отварите лапшу до готовности в подсоленной воде. В миске соединяем творог, желтки, соль, цедру лимона, сахар, ванильный сахар, сметану. Все взбиваем до того момента, пока масса станет однородной.
Затем добавляем в массу лапшу и снова все хорошо перемешиваем лопаткой.
Подготовим форму, в которой будем запекать. Смазываем ее сливочным маслом, днищем и стенками.
Сверху хорошо присыпаем панированными сухарями. Выкладываем всю массу и хорошо выравниваем лопаткой по всей форме. Сверху смазываем желтком.
Разогреваем духовку до 160-170 градусов и выпекаем запеканку 40-50 минут до готовности. После выпечки запеканку охлаждаем и нарезаем на порции.
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