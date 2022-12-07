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Самая простая пицца в сковороде за 5 минут: быстрый перекус для всей семьи

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Среда 07 декабря 2022 20:30
Самая простая пицца в сковороде за 5 минут: быстрый перекус для всей семьи Как сделать пиццу в сковороде за 5 минут (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пиццу можно приготовить самостоятельно дома и даже без духовки. Если у вас есть газ, но нет света и все необходимые ингредиенты под руками - такая пицца станет отличным вариантом перекуса для всей семьи.

Как приготовить пиццу-пятиминутку в сковороде - читайте в материале ниже.

Пицца №1

Пиццей-пятиминуткой на основе лаваша поделилась известная кулинарка Лилия Цвит. В этой пицце нет муки.

Ингредиенты:

  • Лаваш - 1 шт.
  • Яйца - 5 шт.
  • Сметана - 100 г
  • Колбаса
  • Твердый сыр
  • Помидор
  • Соль, специи, соус - по вкусу

Как готовить:

Лаваш скрутите и мелко нарежьте тонкой соломкой. В чашу блендера положите яйца, добавьте сметану и перебейте до однородного состояния.

Нарезанный лаваш выкладываем на сковородку. Сковородку можно перед этим смазать растительным маслом. Лаваш заливаем смесью яйца и сметаны. Разравниваем основу.

Потом выкладываем начинку. Она может быть любая - по вашему вкусу. Начинку засыпаем тертым сыром.

После этого ставим сковороду на маленький огонь, закрываем крышкой и жарим пиццу до тех пор, пока сыр полностью не расплавится - от 5 до 10 минут. Украшаем готовую пиццу зеленью.

Пицца №2

Во втором варианте вам понадобится мука, чтобы замесить жидкое тесто для основы. Также можно использовать различные соусы.

Ингредиенты:

  • Мука - 4 ст. ложки
  • Сметана - 4 ст. ложки
  • Яйца - 2 шт.
  • Помидор
  • Ветчина или колбаса
  • Твердый сыр
  • Томатный соус любой другой - по вашему вкусу

Как готовить:

Взбиваем два яйца, добавляем к ним сметану, а потом постепенно засыпаем муку. Все ингредиенты вымешиваем до однородной массы.

Смазываем сковороду растительным маслом и выливаем на нее тесто. Тесто смазываем любым соусом и выкладываем начинку. Потом посыпаем тертым сыром. Ставим на небольшой огонь, закрываем крышкой и жарим пиццу до готовности - от 5 до 10 минут.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить самую простую шарлотку в сковороде.

А также мы давали рецепт легких и воздушных дерунов из яблок.

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