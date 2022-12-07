Самая простая пицца в сковороде за 5 минут: быстрый перекус для всей семьи
Пиццу можно приготовить самостоятельно дома и даже без духовки. Если у вас есть газ, но нет света и все необходимые ингредиенты под руками - такая пицца станет отличным вариантом перекуса для всей семьи.
Как приготовить пиццу-пятиминутку в сковороде - читайте в материале ниже.
Пицца №1
Пиццей-пятиминуткой на основе лаваша поделилась известная кулинарка Лилия Цвит. В этой пицце нет муки.
Ингредиенты:
- Лаваш - 1 шт.
- Яйца - 5 шт.
- Сметана - 100 г
- Колбаса
- Твердый сыр
- Помидор
- Соль, специи, соус - по вкусу
Как готовить:
Лаваш скрутите и мелко нарежьте тонкой соломкой. В чашу блендера положите яйца, добавьте сметану и перебейте до однородного состояния.
Нарезанный лаваш выкладываем на сковородку. Сковородку можно перед этим смазать растительным маслом. Лаваш заливаем смесью яйца и сметаны. Разравниваем основу.
Потом выкладываем начинку. Она может быть любая - по вашему вкусу. Начинку засыпаем тертым сыром.
После этого ставим сковороду на маленький огонь, закрываем крышкой и жарим пиццу до тех пор, пока сыр полностью не расплавится - от 5 до 10 минут. Украшаем готовую пиццу зеленью.
Пицца №2
Во втором варианте вам понадобится мука, чтобы замесить жидкое тесто для основы. Также можно использовать различные соусы.
Ингредиенты:
- Мука - 4 ст. ложки
- Сметана - 4 ст. ложки
- Яйца - 2 шт.
- Помидор
- Ветчина или колбаса
- Твердый сыр
- Томатный соус любой другой - по вашему вкусу
Как готовить:
Взбиваем два яйца, добавляем к ним сметану, а потом постепенно засыпаем муку. Все ингредиенты вымешиваем до однородной массы.
Смазываем сковороду растительным маслом и выливаем на нее тесто. Тесто смазываем любым соусом и выкладываем начинку. Потом посыпаем тертым сыром. Ставим на небольшой огонь, закрываем крышкой и жарим пиццу до готовности - от 5 до 10 минут.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как приготовить самую простую шарлотку в сковороде.
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