Самая простая пицца в сковороде за 5 минут: быстрый перекус для всей семьи

Пиццу можно приготовить самостоятельно дома и даже без духовки. Если у вас есть газ, но нет света и все необходимые ингредиенты под руками - такая пицца станет отличным вариантом перекуса для всей семьи.

Как приготовить пиццу-пятиминутку в сковороде - читайте в материале ниже.

Пицца №1

Пиццей-пятиминуткой на основе лаваша поделилась известная кулинарка Лилия Цвит. В этой пицце нет муки.

Ингредиенты:

Лаваш - 1 шт.

Яйца - 5 шт.

Сметана - 100 г

Колбаса

Твердый сыр

Помидор

Соль, специи, соус - по вкусу

Как готовить:

Лаваш скрутите и мелко нарежьте тонкой соломкой. В чашу блендера положите яйца, добавьте сметану и перебейте до однородного состояния.

Нарезанный лаваш выкладываем на сковородку. Сковородку можно перед этим смазать растительным маслом. Лаваш заливаем смесью яйца и сметаны. Разравниваем основу.

Потом выкладываем начинку. Она может быть любая - по вашему вкусу. Начинку засыпаем тертым сыром.

После этого ставим сковороду на маленький огонь, закрываем крышкой и жарим пиццу до тех пор, пока сыр полностью не расплавится - от 5 до 10 минут. Украшаем готовую пиццу зеленью.

Пицца №2

Во втором варианте вам понадобится мука, чтобы замесить жидкое тесто для основы. Также можно использовать различные соусы.

Ингредиенты:

Мука - 4 ст. ложки

Сметана - 4 ст. ложки

Яйца - 2 шт.

Помидор

Ветчина или колбаса

Твердый сыр

Томатный соус любой другой - по вашему вкусу

Как готовить:

Взбиваем два яйца, добавляем к ним сметану, а потом постепенно засыпаем муку. Все ингредиенты вымешиваем до однородной массы.

Смазываем сковороду растительным маслом и выливаем на нее тесто. Тесто смазываем любым соусом и выкладываем начинку. Потом посыпаем тертым сыром. Ставим на небольшой огонь, закрываем крышкой и жарим пиццу до готовности - от 5 до 10 минут.