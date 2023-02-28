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Найправильніші деруни без яєць та борошна: тільки два інгредієнти!

Як приготувати правильні деруни (скриншот )
Автор: Світлана Мащенко

Деруни - досить проста страва, яку, втім, легко зіпсувати непотрібними інгредієнтами. Найправильніші картопляні млинці готуються всього з двох складників і солі.

Рецептом поділилася кулінарка Alina FooDee на своєму каналі в YouTube.

Складники:

  • Картопля - 500 г
  • Цибуля - 1 шт. (близько 175 г)
  • Сіль - до смаку
  • Сметана - 1 ст. л. (за бажанням)
  • Рослинна олія - для обсмажування

Покрокове приготування

Картоплю натріть на дрібній тертці разом із цибулею. Цибуля не дає сирій картоплі темніти. Посоліть.

За бажанням можна додати сметану, щоб деруни, що охолонули, не темніли, але краще просто з'їсти їх гарячими.

Дайте зайвій рідині стекти через сито, залишивши в такому положенні хвилин на 5-10 Рідину злийте, а крохмаль, що осів на дні миски, додайте знову в картоплю з цибулею.

Смажте на олії на помірному вогні по 5 хвилин з кожного боку до рум'яної скоринки.

Готові деруни викладайте на паперові рушники, щоб увібрався зайвий жир. Подавайте зі сметаною чи іншими соусами за бажанням.

Раніше ми писали, як приготувати млинці "Сонечко", як у бабусі.

Також дізнайтеся про рецепт найправильнішого вінегрету.

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