RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Самые правильные деруны без яиц и муки: только два ингредиента!

Как приготовить правильные деруны (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Деруны - довольно простое блюдо, которое, впрочем, легко испортить ненужными ингредиентами. Самые правильные картофельные блины готовятся всего из двух составляющих и соли.

Рецептом поделилась кулинар Alina FooDee на своем канале в YouTube.

Составляющие:

  • Картофель - 500 г
  • Лук - 1 шт. (около 175 г)
  • Соль - по вкусу
  • Сметана - 1 ст. л. (по желанию)
  • Растительное масло - для обжаривания

Пошаговое приготовление

Картофель натрите на мелкой терке вместе с луком. Лук не дает сырому картофелю темнеть. Посолите.

По желанию можно добавить сметану, чтобы остывшие деруны не темнели, но лучше просто съесть их горячими.

Дайте излишней жидкости стечь через сито, оставив в таком положении минут на 5-10. Жидкость слейте, а крахмал, осевший на дне миски, добавьте снова в картофель с луком.

Жарьте на растительном масле на умеренном огне по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые деруны выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте со сметаной или другими соусами по желанию.

Раньше мы писали, как приготовить блины "Солнышко", как у бабушки.

Также узнайте о рецепте самого правильного винегрета.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецептРецепты